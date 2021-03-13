شكرا لقرائتكم خبر عن تايمز أوف إنديا يكشف 6 علامات فى اللسان تدل على إصابتك بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤثر فيروس كورونا على كل أعضاء الجسم، حتى على اللسان، حيث ظهر مصطلح جديد ضمن أعراض فيروس كورونا وهو "لسان كوفيد" أو "Covid tongue"، حيث يصاب اللسان بالاحمرار والالتهاب والتورم لدى بعض المرضى، بحسب ما ذكر موقع "تايمز أوف إنديا"، ومن غير الواضح ما إذا كان لسان كورونا له تأثير مباشر للفيروس أم استجابة عامة للمرض، ومع ذلك، فإن تحديد علامات العدوى يمكن أن يكون مفتاحًا لتسهيل التشخيص، في هذا التقرير نتعرف على علامات في اللسان تدل على إصابتك بفيروس كورونا.

علامات في اللسان تدل على إصابتك بفيروس كوروناالآلام والنتوءات في اللسان

إذا كنت تعاني من عدوى نشطة في الجسم، فإن إحدى العلامات المؤلمة التي قد تواجهها تشمل النتوءات على اللسان واللثة.

في بعض الحالات، يمكن أن يعاني المرضى أيضًا من تقرحات رهيبة على سطح اللسان. كل هذه علامات تهيج أو حساسية متزايدة بينما يقال إن هذه التقرحات تختفي بعد فترة، إلا أنه قد يكون إحساسًا صعبًا ومؤلماً أن تمر وتؤثر على أنماط الأكل لديك أيضًا.

جفاف الفم

عادة ما تكون المعاناة من جفاف الفم أو اللسان علامة على أن فمك يواجه صعوبة في أداء وظيفته الأساسية، وهي صنع اللعاب، في بعض الأحيان ، يمكن أن يحدث جفاف الفم أيضًا إذا كنت تعاني من عدوى فيروسية أو احتمالية اشتعال المناعة الذاتية.

يمكن أيضًا أن يتسبب الجفاف أو استخدام الأدوية أو عادات الأكل السيئة، والتي يمكن أن تحدث مع عدوى فيروسية، أيضًا في جفاف الفم.

يمكن أن يؤدي جفاف الفم أيضًا إلى تشقق الشفاه وجفاف وتقرحات اللسان والتهابات اللثة وتسوس الأسنان، لذلك إذا بدأت في تجربة هذه الأعراض، فقم بفحصها على الفور.

عسر التذوق أو تغير الطعم

يعد عسر الذوق أو ضعف براعم التذوق إحساسًا شائعًا يعاني منه مرضى كورونا، والذي قد يستغرق أحيانًا ما يصل إلى أسابيع للعودة إلى طبيعته تمامًا.

وفقًا لدراسات الحالة، قد لا يؤثر كورونا فقط على طريقة شمك للأشياء، ولكن يمكن أيضًا أن تعاني من خلل التعرق يعاني المرضى من طعم معدني غامض في أفواههم، ما قد يجعل من الصعب هضم الأطعمة وتناولها بشكل روتيني.

في بعض الحالات، يمكن أن يسبق عسر الذوق ونقص التعرق (انخفاض حساسية التذوق) ظهور علامات كلاسيكية أخرى للعدوى الفيروسية لذلك ، قم بإجراء الاختبار إذا اكتشفت شيئًا غير عادي في براعم التذوق لديك.





تغيرات في الإحساس باللسان

من أكثر العلامات على اللسان غير الصحي التغيير الواضح في لون اللسان من المفترض أن يكون اللسان السليم ورديًا. يمكن أن تسبب العدوى الفيروسية والحساسية والالتهاب كتلًا كبيرة وتغيرًا في اللون والملمس الذي ستعتاد على رؤيته.

قد يرى المرضى أحيانًا أيضًا بقعًا على اللسان قد تبدو بيضاء أو سوداء أو داكنة اللون.





الشعور بألم في العضلات أثناء مضغ الطعام

يعد ألم العضلات علامة شائعة بشكل متزايد على الإصابة بالعدوى، يصيب الألم العضلي عندما يتسبب الفيروس في تلف ألياف وبطانات العضلات.

بالنسبة للبعض ، يمكن أن يسبب أيضًا ألمًا مزعجًا أثناء تناول الطعام، عندما تلتهب العضلات حول الفم، يمكن أن يكون مؤلمًا ويمنعك من تناول الطعام بانتظام.

التورم

يعتبر التورم والالتهاب من علامات انتشار الفيروس بسرعة في جسمك مع استمرار الفيروس في إحداث الفوضى ، يمكن أن يسبب أيضًا تورمًا مؤلمًا في لسانك وحوله كما أن الجفاف وعدم كفاية الإمداد الغذائي يمكن أن يجعل من الصعب عليك مقاومة التورم.