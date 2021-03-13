كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 04:34 مساءً - جدول المحتوي

1.فوائد شرب الحلبة للحامل

2.كم يجب أن نأكل من بذور الحلبة أثناء الحمل؟

3.نصائح لإدراج الحلبة في نظامك الغذائي أثناء الحمل

4.الآثار الجانبية لتناول بذور الحلبة أثناء الحمل

فوائد الحلبة للحامل، تتخوف بعض الحوامل من تناول مشروب الحلبة، الحلبة عشب موطنه آسيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط. تستخدم بذور الحلبة في الطبخ والأغراض الطبية. لديها نكهة قوية، وعندما تستهلك في شكل نيئ طعمها مر؛ لكنها تقدم العديد من الفوائد الصحية التي يأكلها الناس. تستهلك بذور الحلبة لعلاج مشاكل الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي وتقوية الجهاز الهضمي. ومن المعروف أيضاً أن هذه البذور تعالج مشاكل الدورة الشهرية وتحفز المخاض. لكن هل يمكنك تناول بذور الحلبة أثناء الحمل؟ يجيب عن هذا السؤال الدكتورة هند مأمون.

1.فوائد شرب الحلبة للحامل

الحلبة للحامل

الحلبة غنية بالخصائص المضادة للالتهابات وتوفر المعادن والفيتامينات الأساسية اللازمة أثناء الحمل. فيما يلي بعض فوائد تناول بذور الحلبة أثناء الحمل.

يعمل استهلاك بذور الحلبة أثناء الحمل كمقاتل طبيعي لمرض سكري الحمل.

يعد تضخم الثدي أمراً شائعاً أثناء الحمل، ويسبب إيلاماً في الثدي، ويمكن أن يكون مؤلماً. ومع ذلك، فإن تناول بذور الحلبة يمكن أن يساعد في تخفيف الألم. نقع بضع بذور طوال الليل في الماء، ثم يُصفى السائل في الصباح ويشرب.

ثبت أن الحلبة تخفف الألم المصاحب للولادة، وتساعد أيضاً في تقليل مدة الانقباضات.

يمكن أن يساعد تناول الحلبة أثناء الحمل أيضاً على استقرار مستويات السكر.

الحلبة هي مقوٍّ طبيعي لجهاز المناعة، وكذلك منظف للجهاز. يمكن أن يساعد تناول الحلبة في مكافحة أمراض القلب واضطراب الرئة والإنفلونزا وأنواع الحساسية المختلفة.

2.كم يجب أن تأكلي من بذور الحلبة أثناء الحمل؟

بذور الحلبة

هناك العديد من الطرق التي يمكن أن تساعد بها الحلبة جسمك عندما تكونين حاملاً، ولكن يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي بكميات صغيرة. بذور الحلبة، عند تناولها باعتدال يمكن أن تعزز جهاز المناعة لديك بشكل كبير. يمكن أن يساعد في منع الحساسية والحفاظ على صحتك. إنه أيضاً مكون رائع للمساعدة في زيادة معدل الأيض. إليك كيف يمكنك تضمينها في نظامك الغذائي.

يمكنك نقع ملعقة صغيرة من البذور في كوب من الماء طوال الليل، ثم يُصفى ويشرب الماء في الصباح. بدلاً من ذلك، يمكنك دمج نفس الكمية في وجباتك. خيار آخر هو ابتلاع البذور بالماء كما هي. سيكون تأثير البذور أبطأ في هذه الحالة. يجب أن تتذكري أيضاً أنه يمكنك استخدام أوراق الحلبة في نظامك الغذائي. حفنة من الأوراق النظيفة يومياً هي الكمية الموصى بها يومياً والتي يمكنك تناولها. ومع ذلك، فمن المستحسن أن تستهلك بذور الحلبة وأوراقها بكميات صغيرة.

3.نصائح لإدراج الحلبة في نظامك الغذائي أثناء الحمل

اللبن الزبادي

فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تضمين الحلبة في نظامك الغذائي أثناء الحمل، أثناء تحضير الطعام، وخاصة الطعام الهندي، تأكدي من إضافة نصف ملعقة صغيرة من هذه التوابل في التادكا. بهذه الطريقة يصبح طعامك أكثر مذاقاً بينما يمنحك أيضاً الفوائد.

يمكنك صنع الكاري بأوراق الحلبة أو ميثي. ومع ذلك، لا تجعلي الطعام حاراً. يمكنك إضافة بعض الجاغري لتخفيف حدة المرارة.

استخدمي الأوراق مع السبانخ أو الخس لعمل حصة من السلطة كل يوم. هذا سيبقي معدتك خفيفة ومنتعشة.

نقع حفنة من بذور الحلبة في بعض الماء طوال الليل، ابتلعي البذور، واشربي الماء لبداية يوم مرطبة وغنية بالعناصر الغذائية.

امزجي حفنة من الفراولة، وبذور الشيا، والعسل، واللبن الزبادي، وبذور الحلبة للحصول على عصير قوي للمساعدة في الحفاظ على نشاطك طوال اليوم.

انقعي البذور في الماء طوال الليل واستخدمي الماء كقاعدة لتحضير الحساء في اليوم التالي. قومي بمسحوق البذور المنقوعة والمسحوق إلى المرق، وأضيفي الخضار واللحوم والتوابل واتركيها تنضج. يمكن أن يكون هذا عشاءً خفيفاً ذا قيمة غذائية عالية للغاية.

قومي بمسحوق بعض بذور الحلبة وأضيفي المسحوق إلى كوب من عصير البطيخ. اعصري القليل من الليمون فيه لعمل كوكتيل لذيذ ومنشط.

امزجي بذور الكتان وبذور الحلبة ومسحوق الكزبرة والكركم في كوب من الحليب الدافئ واشربيه. هذا يمكن أن يخفف من التهاب الحلق والبرد.

ابشري بعض الزنجبيل والثوم، واخلطيه مع بضع ملاعق صغيرة من الماء، ثم ضعيه على نار هادئة واخلطيه؛ حتى يصل إلى قوام يشبه العجينة، أضيفي بذور الحلبة والثوم المعمر وإكليل الجبل والزعتر لعمل تتبيلة شواء فريدة للحم أو السمك.

4.الآثار الجانبية لتناول بذور الحلبة أثناء الحمل

الحلبة أثناء الحمل

في حين أن تناول الحلبة يمكن أن يكون مفيداً لصحتك أثناء الحمل، إلا أنه يمكن أن يشكل مخاطر معينة على صحتك أيضاً. بعض الآثار الجانبية التي قد تنشأ عن تناول الحلبة أثناء الحمل مذكورة أدناه.

من المعروف أن بذور الحلبة تسبب التقلصات، وبالتالي يمكن استهلاكها أثناء المخاض. ولكن يجب تجنب تناولها قبل الأسبوع السابع والثلاثين؛ لأنها قد تؤدي إلى الولادة المبكرة.

يمكن أن يسبب تناول بذور الحلبة الانتفاخ والغازات والإسهال والغثيان.

بعض الناس لديهم حساسية طبيعية من الحلبة. إذا كنت منهم، فقد تواجهين ردود فعل مثل التورم واحتقان الأنف والصفير.

استهلاك بذور الحلبة بكميات زائدة يمكن أن يؤدي إلى تشوهات خلقية لدى الطفل.

قد يؤدي تناول بذور الحلبة قبل المخاض مباشرة إلى ظهور رائحة جسم غير عادية للطفل. ومع ذلك، فإن هذه الرائحة ليس لها أي آثار طويلة المدى على صحة الطفل.

بذور الحلبة

يمكن أن يكون تناول بذور الحلبة أثناء الحمل مفيداً لصحتك، ولكنه قد يؤدي أيضاً إلى بعض المضاعفات، خاصة إذا كنت تتناولينها قبل الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل. يمكن أن يؤدي استهلاك البذور أو الأوراق بكميات صغيرة إلى تقوية جهاز المناعة لديك والمساعدة في منع الحساسية، ولكن يجب استشارة الطبيب قبل إضافة بذور أو أوراق الحلبة إلى نظامك الغذائي.

إذا أعطى طبيبك الضوء الأخضر، فيمكنك إضافته إلى نظامك الغذائي ولكن يجب أن تنتبهي لأي علامات للحساسية. في حالة حدوث رد فعل تحسسي، اتصلي بطبيبك على الفور.

استشيري اختصاصي التغذية للحصول على فكرة أفضل عن كمية الحلبة التي قد تحتاجها بشكل منتظم والمتطلبات الغذائية التي يحتاجها جسمك بشكل خاص.