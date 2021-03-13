بمناسبة اليوم العالمي للجوهرة أجمل أسماء بنات من الجواهر

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 04:34 مساءً - المولودة البنت، هي أقرب ما تكون إلى قلبي أبيها وأمها، اللذين يحلمان بتربيتها ورعايتها وتعليمها والحفاظ عليها، وكأنها جوهرة ثمينة، فكل مولودة تحمل معنى الجوهرة في حياة الأبوين، وبمناسبة اليوم العالمي للجوهرة، نضع أمامك هذه الخيارات، وهي أسماء لبنات مستوحاة من الجواهر، فإذا كنت حاملاً ببنت، اختاري ما يناسبك منها.

ماسة

ماسة

اسم عربي يعني الحجر الثمين ذو اللون الأبيض البراق ولأصل الكلمة "ألماسة"، وهو من أإلى الأحجار الكريمة التي تتزين بها النساء.

لؤلؤة

لؤلؤة

أحد الأحجار الكريمة التي تتمير برقتها وتحبه الكثير من الفتيات، ومنها اللون الأبيض والعاجي، وهو من الأسماء التي ذكرت في القرآن الكريم.

روبي

روبي

الروبي هو حجر الياقوت الأحمر ويتميز بتوهجه، وفخامته، حيث يرصع به المجوهرات الفخمة والعاجي، مثل التيجان والقلادات، ويمكن أن يطلق اسم روبي أو أن يكون تدليلاً لاسم ربى أو رباب.

مرجانة

مرجانة

اسم لحجر كريم من الأحجار المميزة والمعروفة بلونها المرجاني الجذاب، وهو أحد درجات البرتقالي الداكنة، ويمكن أن يطلق على الذكور أيضاً بدون تاء مربوطة "مرجان".

زمردة

زمردة

حجر الزمرد من أكثر الأحجار الكريمة الفاخرة، ولذلك يتم إستخدامه في ترصيع مختلف المجوهرات بالذهب الأبيض والأصفر، وتفضله أميرات القصور الملكية، ويتميز بلونه الأخضر.

جوهرة

جوهرة

هي مفرد كلمة جواهر، يعني الدرة الثمينة، وتطلق على الإناث لقيمتها الكبيرة وغلاءها، ويمكن أن يكون الاسم "جواهر" للإناث أيضاً.

ياقوتة

ياقوتة

الياقوت من الأحجار الكريمة ذو الألوان المختلفة، وهو الحجر الأكثر صلابة بعد الماس، ويستخدم أيضاً في المجوهرات.

لوليا

لوليا

اسم مشتق من اسم لؤلؤة، وهو من أسماء البنات الجميلة والرائجة في السنوات الأخيرة، ويوحي بالنعومة والرقة.

بيرلي

بيرلي

اسم مشتق من كلمة Pearl الإنكليزية، وتعني اللؤلؤ، ويمكن أن يكون الاسم بيرلا بدلاً من بيرلي وكلها توحي بنفس المعنى.

فيروز

فيروز

هو اسم لحجر الفيروز أو التركواز الذي يتميز بلونه الأزرق الأخاذ، وكثير من الأشخاص يعتبرونه رمزاً لإبعاد الحسد والعين ولجلب الحظ.

دانة

دانة

اسم عربي يعني الجوهرة الكبيرة، وهو من أسماء البنات المنتشرة في العالم العربي وخاصةً في منطقة الخليج.

أثير

أثير

اسم يعني جوهرة السيف وبريقه الذي يمنحه فخامة وإبهار، ويمكن أن يطلق اسم أثير على الإناث أو الذكور من المواليد.

درة

درّة

اسم عربي يعني اللؤلؤة الثمينة والعظيمة، وهو من الأسماء المنتشرة في العالم العربي التي يتم إطلاقها على الإناث.

جيما

جيما

اسم إيطالي يعني الجوهرة أو الحجر الكريم، وهو من الأسماء الجديدة التي يمكن إطلاقها على الإناث من المواليد