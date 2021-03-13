كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 04:34 مساءً - غالباَ ما يكون خيار الولادة الطبيعية هو المفضل لدى الكثيرات من الحوامل، وعلى الرغم من الألم الذي يصاحب الولادة الطبيعية وكذلك طول مدة الطلق، إلا أن غالبية النساء يلدن بهذه الطريقة لتجنب التخدير ومضاعفات الخياطة في البطن بعد شقه بسبب الولادة القيصرية مثلاَ، ولكن على الرغم من هذا الخيار الأول إلا أن هناك مضاعفات للولادة الطبيعية يجب أن تتوقعها الحامل التي تستعد للولادة بهذه الطريقة، أو التي تكرر ولادتها بهذه الطريقة تشرحها الدكتورة كوثرعليان، إختصاصية النساء والولادة كالآتي.

ما هي الولادة الطبيعية؟

يخرج الجنين من قناة الولادة

الولادة الطبيعية هي خروج الجنين بعد فترة الحمل الطبيعية من المكان الطبيعي، أي عبر قناة الولادة أي المهبل وخروجاً من الرحم إلى الحياة، ويسبق هذه العملية حدوث انقباضات الرحم التي تعرف بالطلق، وقد تحدث الولادة في وقت قصير او طويل لعدة أسباب مثل ترتيب الجنين، فالولادة الأولى تستغرق وقتاََ أطول.

مضاعفات الولادة الطبيعية

لأنها عملية شاقة فلها مضاعفات

من الطبيعي أن تحدث بعض المضاعفات بعد أن تتم الولادة، وخروج الجنين إلى الحياة، وبعض المضاعفات قد يستمر لفترة قصيرة، وبعضها يسبب أعراضاَ تلازم الحياة الجنسية والتناسلية للمرأة، ولذلك فيجب أن تتوقعي حدوثها وهذا ما لا يخبرك عنه الأطباء.

مضاعفات قصيرة الأمد للولادة الطبيعية

شق العجان

تستمر أعراض شق العجان لعدة أيام

يحدث شق العجان في حال تعسر نزول رأس الجنين، والعجان هي المنطقة المحيطة بالمهبل، وهي النسيج الذي يوجد بين فتحة المهبل وفتحة الشرج، ويتم شقه بالمشرط أثناء الولادة، وغالباَ ما يتم اللجوء له في الولادة الاولى، وفي حال طول مكوث الجنين في قناة الولادة حيث يخشى عليه من الاختناق وعدم مقدرة الأم على الدفع أي الطلق، وهذا الجرح يكون مؤلماَ ويتم تطيهره لعدة أيام حتى يشفى، ويتخذ عدة أشكال حسب الحاجة، وتسقط الخياطات تلقائياَ بعد عدة أيام.

النزف الممتد

يستمر النفاس لستة أسابيع

يحدث النزف بشكل طبيعي بعد الولادة بسبب خروج بقايا الحمل من الرحم، ولكن في حال الولادة الطبيعية قد يكون السبب ضعف الأوردة وتمزقها في منطقة المهبل بسبب الولادة الطبيعية وحيث يستمر النزف لمدة طويلة، وتستمرين في ملاحظة نزول كميات كبيرة من الدم، ويجب أن تحصلي على تغذية جيدة وكذلك الفيتامنيات اوالمعادن كمكملات غذائية حسب وصفة الطبيب في حال زيادة كمية النزف، وفي بعض الأحيان يتم اللجوء للطبيب للتأكد من إزالة بقايا الولادة وبطانة الرحم السابقة.

مضاعفات طويلة الأمد للولادة الطبيعية

ضعف عضلات الحوض

بسبب الحمل يحدث زيادة في حجم المهبل وضعف عضلات قاع الحوض، وكذلك تغير الهرمونات، تتغير شكلية عضلات الحوض، وقد تتسع وتبدأ بالتمدد والترهل مما يؤدي لمشاكل صحية لدى المرأة على المدى البعيد أي مع تقدم العمر وانقطاع الطمث مثل سلس البول، وهي مشكلة تعاني منها النساء اللاتي يلدن ولادة طبيعية، ولذلك ينصح الأطباء النساء بممارسة تمارين كيجل بعد الولادة الطبيعية في كل مرة.

هبوط الرحم

تمارين لعلاج هبوط الرحم

يحدث هبوط الرحم أو ما يعرف عند العامة ب " التهبيطة" بسبب كثرة وتكرر الولادات الطبيعية، وهذه الحالة تكون مزعجة بالنسبة للمرأة وتصبح أكثر إزعاجاً مع تقدم العمر ونقص الهرمونات، وقد تعالج بالتمارين والكريمات الموضعية، وقد تعالج بالعملية الجراحية، فيما لا تحقق العملية الجراحية نتائج مؤكدة، حيث تشكو النساء من معاودة الأعراض بعد فترة ومنها تدلي المستقيم وسلس البول والألم في أسفل الظهر.

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