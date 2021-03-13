14 علامة تدل على مرض الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 04:34 مساءً - لا يستطيع الطفل الرضيع إبلاغنا بما يشعر به، ولكنه غالباً يبكي كرد فعل لما يعانيه، لذلك يجب على الأم أن تتعلم لغة طفلها الرضيع، وأن تلاحظ أي تغيير غير طبيعي يطرأ على جسمه أو تصرفاته، ويجب عليها أيضاً أن تعرف متى تذهب إلى الطبيب لطلب المساعدة إذا لاحظت علامات تدل على مرضه، الدكتور أحمد عبدالعال، استشاري طب الأطفال من مستشفى برجيل، يدل الأمهات على أهم هذه العلامات.

كيف تعرفين أن طفلك مريض؟

د. أحمد عبدالعال



1 - رفض الرضاعة علماً بأن التوقيت يشير إلى أنه جائع، حيث يستمر الطفل في بكاء مستمر من دون سبب واضح.

2 - البكاء بشكل متقطع إلى حد ضيق التنفس، وهو إشارة إلى خلل صحي يجب التحقق منه.

3 - الشعور المستمر بالنعاس والرغبة في النوم خارج الأوقات المعتادة.

رفض الرضاعة

4 - البكاء الصامت. وهو عبارة عن أنين خفيف يصدره الطفل؛ لأنه لا يستطيع البكاء. ويعتبر البكاء الصامت خطيراً إذا اعتقدت الأم أن صمته يعني أنه بخير.

5 - قلة النشاط.

6 - ارتفاع درجة الحرارة بصورة متكررة عن 37.8 .

ارتفاع درجة الحرارة

7 - رشح أو سعال شديد أو تغيير في لون الشفاه.

8 - صعوبة في التنفس.

9 - قيء: معظم الأطفال في سن الرضاعة يعانون من القيء المتكرر بصورة طفيفة، ولكن إذا كان القيء شديداً أو على غير المعتاد يعتبر مؤشراً مرضياً.

الجفاف



10 - الإسهال المتكرر أو الشديد أو المصحوب بوجود مخاط أو دم.

11 - علامات الجفاف مثل البكاء بغير دموع أو عدم تبلل الحفاضة بالبول كالعادة.

12 - تغيير في لون البول أو البراز.

تقرحات في الفم



13 - تغيير في لون الجلد أو ظهور طفح جلدي.

14 - وجود قرح بالفم.

كل هذه الأعراض تعتبر مؤشرات تستوجب مراجعة الطبيب فوراً للوقوف على الأسباب وعمل الإجراء الطبي اللازم