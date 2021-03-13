كيفية التعامل مع الأطفال في سن 8 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في السبت 13 مارس 2021 04:34 مساءً - في سن الثامنة من عمر طفلك المديد يكون الطفل قد بدأ في فترة الطفولة المتأخرة التي تسبق الدخول في فترة المراهقة، ولذلك يجب عليك التعرف على أسس التعامل معه في هذه السن الحرجة لأنها مرحلة انتقالية، وتساعدك الإختصاصية التربوية رواند غنام للتعرف على أهم طرق التعامل مع الطفل في هذه السن كالآتي.

قدرات الطفل في سن الثامنة

الثامنة من العمر هي مرحلة انتقالية

يصبح أكثر قدرة على التفكير المنطقي.

ينضج الطفل فكرياً أكثر في هذه السن.

يصبح مهذباَ في التعامل مع الآخرين.

يكون علاقات إجتماعية خاصة به مختلفة عن العلاقات الخاصة بعائلته.

يصبح الطفل حساساً مرهفاً.

يكون قادراَ على إدارة علاقاته بنفسه.

نصائح للتعامل مع الطفل في سن الثامنة

التعامل مع تغيرات النمو البدني والعقلي

عليك احتواء التغيرات التي تحدث له

يمر الطفل في سن الثامنة بمرحلة نمو قد تكون مفاجئة، أو جوهرية، فهو يتحول من طفل لا يعبأ بالآخرين، إلى شخص يحاول أن يضبط مشاعره وتصرفاته، ولذلك فأنت يجب أن تكوني على معرفة تامة بكل التغيرات الجسمية من حيث نمو طفلك، وكذلك النمو العقلي والادراكي له لكي يسهل عليك التعامل معه، ويجب ألا تتعاملي معه بقلق أو ضغط لكي لا تأتي بنتائج عكسية.

اكتشاف مواهب الطفل

اختاري له الكتب المناسبة فقد يهوى القراءة

في هذه السن يكون الطفل قد تعدى مرحلة اكتشاف كل شيء وتجريبه، يمكنك ملاحظة أن طفلك قد أصبح لديه هوايات، والهواية يمكن أن تقوده ليصبح نجماً في العالم ما استطعت أن توجهي هذه الهواية، كما يمكن أن تقومي بتوجيه هوايته وتقويمها بما يتماشى مع العادات والقيم في المجتمع.

تقويم السلوك

حاولي تقويم سلوكه بهدوء

وتقويم سلوك الطفل في هذه السن لا يكون بالعنف مثل استخدام الضرب، كما يجب البعد عن الألفاظ النابية والشتائم التي يستخدمها الكبار وتؤثر في تربية الطفل، وتجعله ناقماَ ويقوم بتقليد الكبار ويصبح من الصعب تقويم سلوكه، بل يجب على الأسرة أن تساهم في توعية وتقويم سلوك الطفل، لتُصقل شخصيته بناءً على قواعد سليمة، وبالتالي التقليل من حدوث مشكلات سلوكية يصعب علاجها.

نظمي روتين يومه

خصصي له وقتاَ ليلعب

في هذه السن يصبح الطفل قادراً على القيام بعدة أمور في نفس اليوم، بالطبع فهو قد اعتاد على الصلاة منذ سن السابعة، والآن اصبح لديه وقتاً للصلاة والنوم واللعب وتناول الطعام، وكذلك الدراسة وحل الواجبات، وممارسة الرياضة، وهذه الأنشطة يجب أن تكون على شكل جدول منتظم يحرص عليه الطفل لينجح في حياته.







