قفزة بإصابات كورونا في ألمانيا.. وتحذيرات من "تخفيف القيود"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر خبراء الصحة الألمان، السبت، من أي تخفيف لإجراءات العزل العام المفروضة لمواجهة تفشي فيروس كورونا بعد أن قفز عدد الإصابات مرة أخرى بسبب انتشار السلالة البريطانية.

وقال كارل لاوترباخ، الخبير الصحي لدى الحزب الديمقراطي الاشتراكي لصحيفة أوجسبورجر ألجماينه: "لن نرتاح حتى يستقر عدد الإصابات أو ينقص"، مضيفاً أن هذا غير مرجح على المدى القريب.

وارتفع عدد حالات الإصابة بـ"كوفيد-19" مرة أخرى خلال الأسابيع القليلة الماضية بعد رفع بعض القيود.

ومن المقرر أن يحتشد محتجون في برلين، السبت، للتظاهر ضد إجراءات العزل العام.

وارتفع عدد الإصابات، السبت، بواقع 12674 حالة وبلغ عدد الوفيات الجديدة 239، وقفز عدد الإصابات خلال 7 أيام، بين كل 100 ألف فرد، إلى 76.1 من 72.4.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في ألمانيا جراء الفيروس 73301، كما وصل عدد الإصابات إلى مليونين و558455.

وحذر رئيس الوكالة المعنية بالصحة العامة في ألماني، الجمعة، من أن البلاد في بداية موجة ثالثة من الوباء.

وتوقع شتيفان بيلزنجر، وهو طبيب وعضو في البرلمان عن الحزب الحليف لحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي الحاكم الذي تنتمي إليه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن انتشار السلالة البريطانية من الفيروس يمكن أن يتسبب في قفزة في عدد حالات الإصابة لتصل إلى ما جرى تسجيله خلال فترة عطلات عيد الميلاد.

وقال للصحيفة: "إجراءات العزل العام السابقة لم تكن كافية بالفعل لاحتواء السلالة البريطانية الأخطر (المسببة للإصابة) بكوفيد-19".