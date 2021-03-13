6 وفيات جراء نقص الأكسجين بمستشفى السلط في الأردن

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، السبت، وفاة 6 من مرضى فيروس كورونا المستجد في مستشفى السلط الحكومي جراء نقص الأكسجين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن وزير الصحة الأردني الدكتور نذير عبيدات عقد اجتماعا في مستشفى السلط لبحث أسباب حادثة نقص الأكسجين عن المرضى وتسببها بوقوع وفيات.



من جانيه، وجّه رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بإجراء تحقيق فوري في حادثة نقص الأكسجين بمستشفى السلط الحكومي.

وشدّد الخصاونة على أنّ التحقيق سيكون واضحاً وشفّافاً وشاملاً وستعلن كلّ تفاصيله على الملأ.

وأوضح أنه طلب من رئيس المجلس القضائي إجراء تحقيق عن طريق النيابة العامّة، وإصدار نتائج تحقيقاتها بشكل مستقل وواضح لضمان سلامة التحقيقات ونزاهتها.

كما شدّد رئيس الوزراء الأردني على ضرورة أن يتحمّل كل من تقع عليه المسؤوليّة، في حال ثبوتها، التبعات التي تطاله وفق أحكام القانون.