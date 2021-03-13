إثيوبيا تطلق حملة التطعيم ضد كورونا.. الأولوية للقطاع الطبي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بدأت إثيوبيا، السبت، حملة تطعيم باستخدام 2.2 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.

وقال درجي دغوما وزير الدولة بوزارة الصحة الإثيوبية، خلال تدشين حملة التطعيم، إن الأولوية في التطعيم ضد كورونا ستكون للعاملين في القطاع الطبي.



وأكد أنه على الرغم من إطلاق الحملة، فإنه ينبغي الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة للجميع بما فيها من تلقوا لقاح كورونا.





وأضاف أن الحكومة تخطط لتطعيم 20% من سكانها البالغ عددهم 110 ملايين نسمة بدءا من اليوم حتى بداية يناير 2022.

وأشار إلى أن عدد المصابين بفيروس كورونا في إثيوبيا آخذ في الازدياد يوما بعد يوم، مضيفا أن إثيوبيا أعلنت أول اصابة بفيروس كورونا في 13 مارس 2020 وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 28 ألفا و864، وعدد حالات الشفاء وصل إلى 141 ألفا 195 حالة، والوفيات 2510.

وذكر الوزير الإثيوبي أن حملة التطعيم انطلقت في جميع الأقاليم الإثيوبية السبت، وتعتمد إثيوبيا جرعات اللقاح من إنتاج معهد سيرم الهندي.

وكانت إثيوبيا قد تسلمت مؤخرا 2.2 مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا".

وقالت وزيرة الصحة الإثيوبي، ليا تاديسي، عقب استلام شحنة اللقاحات بمطار بولي الدولي، إن توفير اللقاحات مهم لإثيوبيا.

وأضافت أن عدد الإصابات الجديدة في تزايد وأن اللقاحات لن توقف انتشار المرض، وستتواصل الجهود لوقف انتشاره.

