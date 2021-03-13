الفلبين تسجل أول إصابة بسلالة كورونا البرازيلية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت الفلبين، السبت، أول حالة إصابة بالسلالة شديدة العدوى التي ظهرت في البرازيل، كما أكدت السلطات قرابة 100 إصابة بسلالة جديدة مكتشفة محلياً.

وقالت وزارة الصحة الفلبينية، في بيان، إن الفحوص أكدت إصابة فلبيني عائد من البرازيل بسلالة "بي.1" البرازيلية.



كما سجلت الوزارة 98 حالة إصابة بسلالة "بي.3" المشابهة التي ظهرت لأول مرة في الفلبين أوائل مارس/آذار الجاري.

وأعلنت الوزارة عن 5 آلاف إصابة جديدة في أعلى حصيلة يومية للإصابات منذ أكثر من 6 أشهر وسجلت 72 وفاة جديدة.

وارتفع إجمالي إصابات كورونا في الفلبين إلى 616611 والوفيات إلى 12766.