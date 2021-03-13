شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير تؤكد فعالية لقاح نوفافاكس الأمريكى بنسبة 89.7% فى الوقاية من أعراض كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة نوفافاكس للتكنولوجيا الحيوية الأمريكية إن لقاح فيروس كورونا فعالاً بنسبة 89.7٪ في الوقاية من أعراض الفيروس التاجي في تجربة شملت أكثر من 15000 شخص، وقالت نوفافاكس إن اللقاح صمد أمام متغير فيروس كورونا شديد العدوى المنتشر في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، والذي يسمى B.1.1.7.





وبحسب موقع "إنسايدر" الأمريكي قالت نوفافاكس في بيان إن اللقاح نجح بنسبة 86.3٪ من الوقت ضد السلالة البريطانية، وأضافت أن لقاح نوفافاكس كان فعالاً بنسبة 96.4٪ ضد سلالة الفيروس الأصلية.

وقالت الشركة إن لقاحها كان فعالاً بنسبة 48.6٪ في تجربة أصغر لحوالي 2600 مشارك في جنوب أفريقيا، حيث يتم تداول متغير آخر يسمى B.1.351. كانت فعاليته أعلى قليلاً في أولئك الذين كانوا غير مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية، بنسبة 55.4٪.

هناك بعض الأدلة على أن B.1.351، الذي ينتشر في 48 دولة و23 ولاية في الولايات المتحدة، يمكنه التهرب جزئيًا من الأجسام المضادة.

وقالت الشركة إن الحقنة وفرت حماية بنسبة 100٪ في كلتا التجربتين ضد المرض الشديد، بما في ذلك جميع حالات الاستشفاء والوفاة. لكن الأعداد كانت صغيرة - كان هناك خمسة أشخاص يعانون من مرض حاد في المجموعة التي تلقت دواءً وهمياً بدلاً من اللقاح.

قال ستانلي إرك، الرئيس التنفيذي لشركة Novavax، "الأهم من ذلك، أكدت كلتا الدراستين الفعالية ضد السلالات المتغيرة".

هناك أكثر من 113ألف حالة تم الإبلاغ عنها من B.1.1.7 في المملكة المتحدة ، وأكثر من 3700 حالة تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة، حيث تم اكتشافها في جميع الولايات الخمسين، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC).

توقع مركز السيطرة على الأمراض أن المتغير سيصبح أكثر أنواع فيروس كورونا شيوعًا في الولايات المتحدة بحلول نهاية شهر مارس.

يوجد حاليًا 108 حالات تم الإبلاغ عنها في الولايات المتحدة من B.1.351، وهو البديل الذي تم اكتشافه لأول مرة في جنوب إفريقيا، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض.

تم الإعلان عن نتائج التجربة في بيان صحفي، ولم يتم فحصها بعد من قبل الخبراء أو نشرها في مجلة طبية، ويجمع لقاح نوفافكس بين شكل معدّل هندسيًا من الفيروس ومكوّن نباتي لتوليد استجابة مناعية. يمكن تخزين اللقاح في درجات حرارة عادية.

اللقاح لم يحصل بعد على الضوء الأخضر من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، وقالت الشركة في بيان صحفي إنها تتوقع أن تدعم البيانات الصادرة عن تجارب المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا تقديمها إلى المنظمين في جميع أنحاء العالم.

قال إرك من قبل إن الشركة ربما تقدم طلبًا للحصول على الموافقة في المملكة المتحدة أولاً، في حوالي أبريل، قبل تقديم البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أقرب وقت ممكن في مايو.

قالت شركة Novavax سابقًا إنها تأمل في إنتاج جرعاتها بمعدل 2 مليار جرعة سنويًا بحلول منتصف عام 2021، على الرغم من أنه ليس من الواضح عدد اللقاحات التي يمكن أن تقوم بها الشركة بالفعل هذا العام.