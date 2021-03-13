فوائد الثوم والليمون للتنحيف

بيروت - نادين محمد - تحقيق الوزن المثالي مهمة شاقة وتحتاج الى متابعة وجهد مستمرّين، وتحتاج خطط الأكل قصيرة المدى والمكثفة نظامًا غذائيًا قاسيًا، مما يعني أنه من المحتمل أن ينتعش وزنك بعد الانتهاء من البرنامج، علاوة على ذلك، ونظرًا لطبيعتها التقييدية، فإنَّ هذه الأنظمة الغذائية غير مناسبة إذا كان لديك تاريخ من اضطرابات الأكل، وبالتالي، فإن هذه الحميات ليست حلًا صحيًا أو مستدامًا أو طويل الأمد، وبدلُا من ذلك، يُمكنك تحقيق ما ترغبين من فقدان الوزن مع مشروب تخسيس عصير الليمون والثوم السحري.

تُقدم لك "الجميلة"، طريقة تحضير مشروب عصير الليمون والثوم، لمساعدتك في حرق الدهون المتراكمة في جسمك وخسارة كيلوغرام في اليوم من وزنك.

مشروب سحري يخلصك من كيلوغرام في اليوم

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مشروب عصير الليمون والثوم ​



يحتوي هذا المشروب على مُكوِّنات طبيعية ذات خصائص مذهلة في عملية إنقاص الوزن، إذ يعمل الثوم، خصوصًا عند تناوله على الريق، على حرق الدهون المتراكمة في أنحاء متفرّقة من الجسم، كما يُساهم في التخلص من الكرش، أما عصير الليمون، فيساعد في تخفيف الوزن نظرًا الى قدرته على تليين البول وإدراره، وعلى تخفيف مشكلة الإمساك، وذلك لإنتاجه أنزيمات هاضمة في الكبد، إضافة الى أنه يخفف من انتفاخات المعدة والحموضة فيها، ما يؤدّي إلى إنتاج عصارة معديّة تساعد في هضم الطعام بسرعة، وبدوره، يساعد البقدونس على التخلّص من الماء الزائد في الجسم، ويكبح الشهية، وفعال جدًا في إذابة الدهون المتراكمة في الجسم، وبالنسبة الى الكزبرة، فهي تُشعر بامتلاء المعدة ما يُقلّل من كميّة الطعام المتناول، كما أنها تُخلّص من الغازات والانتفاخ وتدرّ البول الناتج عن احتراق المواد الدهنيّة المتراكمة في الجسم.

المُكوِّنات:

خمس فصوص من الثوم.

ربع كوب من عصير الليمون.

حفنة من البقدونس المفروم.

حفنة من الكزبرة المفرومة.

ثلاث أكواب من المياه.

طريقة التحضير والاستهلاك:



ضعي جميع المُكوِّنات في إناء على النار، وحين تبدأ بالغليان، ارفعيها عن النار، واتركيها جانباً الى أن تبرد، ومن ثم، صبي المزيج في عبوة مغلقة الإحكام وضعيه في الثلاجة لمدة ليلة كاملة، وبعدها، قومي بتصفية المزيج واحتفظي به في زجاجة.

واظبي على تناول ثلاثة أكواب يوميًا من هذا المشروب، وذلك قبل 15 دقيقة من كل وجبة غذائية.

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