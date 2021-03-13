كيف تساعد “النخالة” على إنقاص الوزن؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 10:16 صباحاً - منذ ساعتين

قدم الطبيب وخبير التغذية الروسي أليكسي كوفالكوف، نصيحة للأشخاص الذين يحاولون إنقاص أوزانهم.

وقال كوفالكوف إنه يجب البدء بتناول النخالة أو الردة وهي الطبقة الخارجية الصلبة من الحبوب، في الصباح وقبل وجبة الإفطار.

وأوضح على قناته على موقع يوتيوب، أن النخالة تنتفخ في المعدة وتعطي الشعور بالشبع.

وتابع كوفالوف: “تناول حفنة من النخالة وشرب الماء بعدها. سوف يمنحك الشعور بالشبع، وسوف تأكل بالفعل أقل بكثير ولن تأكل أكثر من اللازم”.

وبالنسبة للعشاء، وفقًا لأخصائي التغذية، فمن الأفضل تناول اللحوم أو السمك مع الخضار، وذلك بحسب “سبوتنيك”.