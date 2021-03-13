أعراض حصوات الكلى.. عليك بعصير الليمون والبرتقال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حددت أبحاث أمريكية الأعراض التي يمكن أن تشير إلى تكون حصوات الكلى وتدل على الحاجة إلى عناية طبية عاجلة.

وأظهرت الأبحاث التي أجراها المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، أن العلامات الرئيسية لتكوين الحصوات هي الألم الحاد في الظهر أو أسفل البطن أو في جانب واحد من أسفل الظهر.



وأضافت أن الأعراض الأكثر إثارة للقلق تشمل، وجود دم في البول، واللون القاتم، وألم أثناء التبول، وقد تشير الأعراض الأخرى، مثل الغثيان والقيء والقشعريرة أو الحمى إلى المرض أيضًا، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.

وحسب المعهد الوطني الأمريكي للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، فإن شرب كمية كافية من الماء يوميًا سيقلل من خطر تكون الحصوات.

وأشار الباحثون إلى أن "بعض الدراسات تظهر أن عصير الليمون والبرتقال يقيان من حصى الكلى بفضل السترات التي تمنع البلورات من التحول إلى حصوات".

ويوصى بتقليل تناول الملح والبروتينات الحيوانية والقهوة والشاي.

وحصوات الكلى هي حالة ناجمة عن تراكم كميات كبيرة من المعادن في البول، مثل الكالسيوم والفوسفور والأكسالات.