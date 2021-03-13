أمريكا توزع 101 مليون جرعة لقاح ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعد نحو 3 أشهر فقط من بدء حملة التطعيم غير المسبوقة ضد "كوفيد-19"، تم تجاوز 100 مليون جرعة لقاح ضد كورونا في الولايات المتحدة.

وحتى يوم الجمعة، تم حقن أكثر من 101 مليون جرعة من أحد اللقاحات الثلاثة المعتمدة في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وحسب البيانات، تلقى أكثر من واحد من كل 4 بالغين الجرعة الأولى على الأقل، وتم تطعيم 13.5 % بشكل كامل.

ومن بين مجموعة الفئات السكانية الأكثر ضعفاً الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، تم تطعيم 61.1% من الأشخاص بجرعة واحدة و32.4% تم تطعيمهم بالكامل.

ووفقًا لأحدث أرقام المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، تم إعطاء أكثر من مليوني جرعة يوميًا في متوسط 7 أيام. ويعيش حوالي 330 مليون شخص في الولايات المتحدة.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب تلفزيوني مساء الخميس أنه يريد الانتهاء من مجموعات التطعيم وجميع البالغين في الولايات المتحدة المؤهلين للتطعيم بحلول الأول من أيار/مايو المقبل على أبعد تقدير.

وفقا للبيت الأبيض، يجب توفير الجرعات الكافية لجميع البالغين بحلول نهاية شهر أيار/مايو المقبل.

وكشفت بيانات جامعة جونز هوبكنز، أنه تم تسجيل حوالي 30 مليون إصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة منذ بداية الوباء، فضلا عن أكثر من 530 ألف حالة وفاة.