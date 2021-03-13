شكرا لقرائتكم خبر عن لو قررت الإقلاع عن التدخين.. 5 نصائح لتخطى فترة الانسحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت قد قررت الإقلاع عن التدخين فهذه تعتبر نصف المعركة خاصة أن تدخين السجائر يعتبر من أكثر أنواع الإدمان شيوعًا فى جميع أنحاء العالم، ومن الصعب التغلب على ذلك، وهناك بعض النصائح التى تساعدك فى التخلص من هذه العادة السيئة المميتة، حيث تحتاج فقط لأن تتخذ القرار بالتوقف عن التدخين وهو ما أوصت به الطبيبة النفسية الهندية بريانكا ماهاجان، وفقًا لما ذكرته شبكة "تايمز نيوز".

- فيما يلى.. 5 نصائح تساعدك فى الإقلاع عن التدخين: 1- تحديد الموعد

عندما تقرر الإقلاع عن التدخين، حدد دائمًا موعدًا لذلك وعليك أن تجهز نفسك جيدًا لهذه الخطوة، حيث يفضل أن تبدأ هذه الخطوة أثناء فترة عُطلة لديك لأنك تكون بحاجة لبعض الوقت لاستعادة توازنك ولا ينبغى أن يعقيك العمل عن تحقيق هدف الشغل.

2- أخبر أصدقائك وعائلتك بقرارك

يلعب الدعم النفسى ممن حولك دورًا مهمًا عندما تقرر التوقف عن التدخين، من عائلتك واصدقائك والأهم من شريك حياتك، كما أن العثور على صديق يرغب هو الأخر بالإقلاع عن التدخين سيقصر علليك المسافة كثيرًا حيث ستدعمان بعضكما البعض لتحقيق هذا الهدف.

3- الاستعداد جيدًا لأعراض الانسحاب

من الطبيعى مواجهة أعراض أثناء فترة الإقلاع عن التدخين، فى شكل زيادة التهيج والأرق والهزات الخفيفة، من الأفضل أن تكون مستعدًا لذلك جيدًا ولا تستسلم لهذه الأوقات الصعبة التى تمر عليك خلال هذه المرحلة، وحاول الحفاظ على دافعك دائمًا فى التوقف عن التدخين.

4- التخلص من السجائر من محيطك

بمجرد تحديد تاريخ الإقلاع عن التدخين، خذ بعض الوقت للتخلص من علب السجائر والولاعات وكل ما يتعلق بالتدخين من جميع الأماكن حولك، حيث يساعدك ذلك فى الإقلاع عن التدخين بسهولة، كما ينصح بتنظيف جميع المناطق والملابس التى ينبعث منها رائحة دخان السجائر حتى لا تذكرك بها.

5- تحدث إلى طبيبك

عليك أن تطلب المساعدة من طبيبك من خلال منحك وصفات تساعدك خلال فترة التوقف عن التدخين، فهناك أدوية تساعد الشخاص خلال فترة الانسحاب من التدخين مثل رذاذ المستحلبات المتاحة والتى تعمل كبديل للنيكوتين.