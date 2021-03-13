شكرا لقرائتكم "توصيلة حريمي".. شابة مصرية تشارك في محاربة التحرش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استطاعت الشابة المصرية نورا أن تشارك في جهود محاربة ظاهرة التحرش من خلال سيارتها الخاصة، ومساعدة السيدات والفتيات للوصول بأمان لوجهاتهن، وحمايتهن من أي متحرشين بالشارع، إضافة إلى توفير الخصوصية لهن.

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نورا الغمراوي، من مدينة الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقية، قالت لـ"العربية.نت" إنها تستخدم سيارتها الخاصة منذ 5 سنوات، وكانت تحرص على توصيل العائلات والأصدقاء في المناسبات المختلفة دون الحصول على أجر مادي منهم، وأضافت: "ومنذ عام عند قيامي بالتمشية بالسيارة، كنت أجد الكثير من البنات والسيدات في الشوارع، وكنت أقوم بالوقوف لكي أوصلهن لبيوتهن دون مقابل مادي واعتدت على هذا الفعل لفترة"، مشيرة إلى أنها اعتادت على ذلك منذ ذلك الوقت.

تعبيرية

وتابعت نورا: "بدأت أفكر في استثمار وقتي من خلال توصيل السيدات، ومع الوقت أصبح العديد منهن يعرفنني بشكل خاص، وطلبوا مني أن أقوم بإنشاء مجموعة على مواقع التواصل لكي يستطيع الكثير من السيدات والفتيات الوصول إلى وتوصيلهن بأمان لوجهاتهن".

و"بالفعل قمت بإنشاء صفحة على مواقع التواصل لكي تصل إلى كل ساكني الزقازيق، وبالفعل كنت أتلقى طلبات كثيرة لكي أقوم بتوصيل السيدات والفتيات للأماكن المختلفة".

وأضافت: "أذكر موقفا لفتاة كنت اعتدت أن أوصلها للجامعة وعند تأخري في مرة من المرات عليها، وجدتها تعرضت للتحرش اللفظي من أحد الشباب السائقين الذي كان يريد أن يوصلها لوجهتها، وعند وصولي قمت بإبلاغ الشرطة عنه".

وأضافت نورا أن الهدف من الفكرة هي "توفير الأمان الكافي للسيدات لحمايتهن من أي تحرش قد يتعرضن له من خلال وسائل المواصلات المختلفة".