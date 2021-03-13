أسباب تيبس الرقبة عديدة منها استخدام الموبايل بطريقة خاطئة

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القاهرة - سامية سيد - تيبس الرقبة من المشاكل التي تصيب الكثير من الناس وتسبب ألم وصعوبة في تحريك الرقبة، خاصةً عند محاولة قلب الرأس إلى الجانب، وقد يكون تيبس الرقبة مصحوبًا أيضًا بصداع وألم في الرقبة وألم في الكتف أو ألم في الذراع، في هذا التقرير نتعرف على أسباب تيبس الرقبة وأعراضها وطرق علاجها، وفقاً لموقع " spine-health".



تيبس الرقبة

أسباب تيبس الرقبة

أسباب تيبس الرقبة عديدة لكن السبب الأكثر شيوعًا لتصلب الرقبة هو إجهاد العضلات أو التواء الأنسجة الرخوة على وجه الخصوص، العضلة الرافعة للكتف فهي أكثر عرضة للإصابة.

تقع العضلة الرافعة للكتف في الجزء الخلفي والجانب من الرقبة، وتربط العمود الفقري العنقي بالكتف، يتم التحكم في هذه العضلة عن طريق العصب الرقبي الثالث والرابع (C3 ، C4).

قد تتوتر العضلة الرافعة للكتف خلال العديد من الأنشطة اليومية الشائعة، مثل:

-النوم بشكل خاطئ مما يؤثر على الرقبة.

-السقوط أو الصدمة المفاجئة التي تدفع الرأس إلى الجانب مثل الإصابات الرياضية.

-قلب الرأس من جانب إلى آخر بشكل متكرر أثناء نشاط ما، مثل السباحة في حركة الزحف الأمامية.

- وضعية سيئة أثناء مشاهدة شاشة الكمبيوتر أو النظر إلى أسفل في الهاتف المحمول لفترات طويلة.

-المعاناة من إجهاد أو قلق مفرطين، مما قد يؤدي إلى توتر الرقبة.

-إمساك الرقبة في وضع غير طبيعي لفترة طويلة، مثل احتضان الهاتف بين العنق والكتف أثناء التحدث بالهاتف.

قد يكون سبب تيبس الرقبة واضحًا إذا بدأت الأعراض على الفور، مثل السقوط أثناء حدث رياضي ومع ذلك ، إذا بدا أن تيبس الرقبة قد ظهر من العدم، فقد يكون من الصعب تحديد السبب الدقيق.



تيبس الرقبة

أسباب غير شائعة لتصلب الرقبة

تصلب الرقبة في بعض الأحيان هو رد فعل على اضطراب أساسي في العمود الفقري العنقي، مما يساعد على دعم وتحريك الرقبة بالإضافة إلى حماية الحبل الشوكي.

تتضمن العديد من الأمثلة على اضطرابات العمود الفقري العنقي التي يمكن أن تسبب تشنجًا مؤلمًا في عضلات الرقبة أو شدها ما يلي:

-القرص الغضروفي العنقي ينهار الجزء الخارجي الواقي من القرص في العمود الفقري العنقي ، ويتسرب الجزء الداخلي ، مما يتسبب في حدوث ضغط والتهاب في الأنسجة المجاورة.

-مرض القرص التنكسي العنقي عندما تفقد الأقراص الترطيب والطول بمرور الوقت، يزداد الضغط على المفاصل والأعصاب والأنسجة الرخوة القريبة، مثل الأربطة والعضلات يمكن أن تؤدي هذه العملية إلى آلام الرقبة وتيبسها.