شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد الشاى الأخضر.. التخلص من الدهون الحشوية منها دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الدهون الحشوية المعروفة أيضًا باسم دهون البطن هى نوع من الدهون لا يمكن رؤيتها ولكن مخاطرها حقيقية للغاية، لذلك يجب التخلص منها نظرًا لأنها تتركز بالقرب من الأعضاء الحيوية، ووفقا للأبحاث يمكن أن يساعد الشاى الأخضر فى التخلص من هذه الدهون، حسبما ذكرموقع "healthline".

ترتبط الكميات الكبيرة من الدهون الحشوية بحدوث التهابات ومقاومة الأنسولين وكلاهما مرتبطان ارتباطًا وثيقًا بالعديد من الأمراض الخطيرة، بما فى ذلك الإصابة بمرض السكرى من النوع 2 وأمراض القلب، ويتمتع الشاى الأخضر بالعديد من الفوائد الصحية بما فى ذلك قدرته فى حرق دهون البطن والتخلص منها.

وجدت بعض التجارب السريرية أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة وتناولوا الشاى الأخضر قد فقدوا وزنًا أكبر من الأشخاص الذين لم يتناولوا هذا الشاى، وتشير بعض الدراسات إلى أن الشاى الأخضر الخالى من مادة الكافيين قد يكون له فائدة أكبر، كما وجد خبراء الصحة أن مضادات الأكسدة فى الشاى الأخضر تساعد ليس فقط فى فقدان الوزن بل فى التخلص أيضًا من الدهون الحشوية الضارة، من خلال تعزيز تأثير بعض هرمونات حرق الدهون.

وفى إحدى الدراسات التى أجريت فى جامعة ولاية أوكلاهوما الأمريكية، وجدت أن الأشخاص الذين شربوا حوالت أربعة أكواب من الشات الأخضر يوميًا أو تناولوا مستخلص الشاى الأخضر فقدوا حوالى 1.3 رطل أكثر على مدار ثمانية أسابيع من الأشخاص الذين شربوا الماء فقط.

وهناك العديد من الفوائد الصحية لتناول الشاى الأخضر نظرًا لخصائصه المضادة للأكسدة بما يساعد فى تحسين وظائف المخ والأداء البدنى وتقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان وكذلك خطر الإصابة بالنوع الثانى من مرض السكرى، بجانب تعزيز عملية التمثيل الغذائى، وخفض مستويات الكوليسترول، وتعزيز الجهاز المناعى، بجانب تحسين المزاج والصحة النفسية.