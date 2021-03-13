سهم "نوفافاكس" يربح 16% بدعم "لقاح الجماهير"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حقق سهم شركة "نوفافاكس" الأمريكية للأدوية مكاسب بنسبة 16% في تداولات بورصة وول ستريت الجمعة بدعم لقاحها الأفضل.

وقالت "نوفافاكس"، وهي أكبر منتج للتكنولوجيا الحيوية في "وول ستريت"، إن لقاحها المضاد لمرض كوفيد-19 هو الأفضل في فئته بعد أن أظهرت نتائج محدثة فعاليته.

"لقاح الجماهير"

ووفقا لوكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، الجمعة، كتب المحلل ميانك ممتاني، لدى مؤسسة "بي ريلي" إنه "لقاح الجماهير".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، توقع ممتاني أن يصل سعر السهم إلى 397 دولارا.

وبلغ سعر السهم في المتوسط خلال تعاملات اليوم 341 دولارا.

27 ضعفا في عام

ووفقا لبلومبرج، قفز سهم نوفافاكس بنسبة 2702% (أكثر من 27 ضعفا) في عام 2020، وأضاف 84% أخرى حتى الآن خلال العام الجاري.

وكتب ممتاني أن "الوقاية بنسبة 100% ضد مرض خطير يمثل أكثر المعلومات أهمية بالنسبة للتحليل المؤقت المعلن سابقا".

%100 ضد كل السلالات

وأضافت بلومبرج أن "النقطة المهمة فعلا في تحديث "نوفافاكس" لبياناتها للقاح "كوفيد-19" ليس الفعالية الكلية العالية في بريطانيا، أو معدله المتدني في جنوب أفريقيا، لكن فعاليته بنسبة 100% ضد مرض خطير حتى ضد سلالة "بي.1.351".

وتوقعت بلومبرج أن يتم الترخيص بالاستخدام الطارئ للقاح في الولايات المتحدة وبريطانيا في الربع الثاني من 2021 على أقرب تقدير.