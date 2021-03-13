شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته أعراض الربو وطرق الوقاية منه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الربو واحد من أبرز المشاكل الصحية التى يعانى منها الكثيرون وتؤثر على صحة الرئتين والجهاز التنفسى، وهى حالة تضيق فيها الممرات الهوائية وتنتفخ وقد ينتج عنها مخاط إضافي، وهذا يمكنه جعل التنفس صعبًا ويؤدي إلى السعال وظهور صوت صفير (أزيز الصدر) عند الزفير وضيق النفس.

وهنا يجب أن يلجأ المريض لبروتكول علاج حتى لا تزيد المشكلة وتؤثر على صحة الجسم، وحسب ما ذكره موقع mayoclinic فإن هناك أعراض تدل على الإصابة بمرض الربو وهى:

أعراض الربو

1: ضيق النفس.

2: ضيق بالصدر أو الشعور بألم.

3: صفير الصدر عند الزفير، وهو علامة شائعة للربو عند الأطفال.

4: صعوبة النوم بسبب ضيق التنفس أو السعال.

5: نوبات من السعال التي تتفاقم بسبب فيروس الجهاز التنفسي، مثل البرد أو الإنفلونزا.

تشمل العلامات التي تشير إلى أن الربو يزداد سوءًا ما يلي:

1: تكون علامات الربو وأعراضه أكثر تواترًا وإزعاجًا.

2: زيادة صعوبة التنفس، وفقًا لقياسها بجهاز يُستخدم للتحقق من مدى كفاءة عمل الرئتين (مقياس ذروة الجريان).

3: الحاجة إلى استخدام جهاز الاستنشاق للإغاثة السريعة بشكل أكثر تكرارًا.

قد يتغير الربو بمرور الوقت لذلك ستحتاج إلى تعديلات دورية في خطة علاجك للسيطرة على الأعراض اليومية، إذا لم يتم السيطرة على الربو جيدًا، فستكون أكثر عرضة للإصابة بنوبة ربو يعني التهاب الرئة المستمر أن الربو قد يتهيج في أي وقت.

يسبب جهاز المناعة شديد الحساسية التهاب وتورم الممرات الهوائية (الشعب الهوائية) عند تعرضك لمحفزات محددة، وتختلف محفزات الربو من شخص لآخر تتضمن المحفزات الشائعة لنوبات الربو ما يلي:

1: حبوب اللقاح، والحيوانات الأليفة، والعفن، وعثة الغبار.

2: التهابات الجهاز التنفسي العلوي.

3: تدخين التبغ.

4: استنشاق الهواء الجاف البارد.

5: الإجهاد.

في العديد من الأشخاص، تزداد أعراض الربو سوءًا مع عدوى الجهاز التنفسي، مثل تلك الناتجة من نزلات البرد تَتفاقم أعراض الربو لدى بعض الأشخاص نتيجة وجود شيء ما في بيئة عملهم في بعض الأحيان، لا يوجد سبب واضح لنوبة الربو.

مضاعفات المرض

يمكن لنوبات الربو أن تكون خطيرة يمكن لها:

1: إعاقة الأنشطة اليومية مثل النوم، الذهاب للمدرسة، أو العمل، أو التمرين؛ مما يؤثر بقوة على نمط حياتك، كما يمكن أن يتسبب في الإخلال بحياة من حولك.

2: إحضارك لغرفة الطوارئ، والتي يمكن أن تكون مثيرة للتوتر ومكلفة.

3:يؤدي لخلل في وظائف التنفس والوفاة.

طرق الوقاية من الربو

الطريقة المثلي لتجنب نوبة الربو هي التأكد أن الربو منضبط لديك في المرة الأولى، يعني هذا اتباع خطة علاج ربو مكتوبة لتتبع أعراضك وضبط أدويتك.

رغم أنك غير قادر على تجنب خطورة التعرض لنوبة ربو، فإن خطر إصابتك بواحدة أقل إن كان علاجك الحالي يبقي المرض تحت التحكم تناوَل أدويتك المستنشَقَة كما هو موصوف في خطة علاج الربو المكتوبة لديك.

تعالج هذه الأدوية الوقائية التهاب مجرى الهواء الذي يؤدي إلى أعراض الربو وعلاماته إن تناولتها يوميًّا، يمكن لتلك الأدوية تقليص نوبات احتدام الربو أو التخلص منها، وكذلك حاجتك لاستخدام مِنشَقة سريعة المفعول.

راجع طبيبك إن كنت ما تزال تعاني أعراض متكررة أو مزعجة أو لديك قراءات تدفق هواء منخفضة رغم اتباع خطة التعامل مع الربو يوجد علامات تدل على أن الربو لديك غير منضبط، وأنك تحتاج للعمل مع طبيبك على تغيير العلاج.