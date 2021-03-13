شكرا لقرائتكم خبر عن CNN: سلالة كورونا البريطانية ترتبط بنسبة 64٪ من خطر الوفاة من السلالات السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت نتائج بحث حديث نشرته شبكة CNN الأمريكية، أن متغير فيروس كورونا المعروف باسم " B.1.1.7 "، الذي تم تحديده لأول مرة في المملكة المتحدة ، يرتبط بنسبة 64 ٪ من خطر الوفاة من كورونا .

ووفقا للبحث الذى تم مراجعته من قبل العلماء ونشر في المجلة الطبية BMJ ، فأن عينة الأشخاص المصابين بسلالة كورونا التى تم فحصها في المملكة المتحدة ، أكثرعرضة للوفاة من المصابين بالمتغيرات الأخرى.



متغير كورونا البريطانى أكثر فتكا

ووفقا للتقرير، فقد اكتشف العلماء أن المتغير البريطانى كان أسرع انتشارا، ولكن الآن هناك ادعاءات من بيانات جديدة من مسؤولي المملكة المتحدة ، بناءً على البيانات الأولية ، بأنه قد تكون السلالة البريطانية أكثر فتكًا أيضًا.

قام الباحثون، من مؤسسات مختلفة في المملكة المتحدة، بتحليل بيانات أكثر من 100000 مريض ثبتت إصابتهم بـ فيروس كورونا بين أكتوبر ويناير، وتمت متابعتهم حتى منتصف فبراير، وألقى الباحثون نظرة فاحصة على الاختبارات التي كشفت عن المتغير مقارنةً بتلك الموجودة في المتغيرات المتداولة سابقًا.



متغير بريطانيا أكثر فتكا

أظهرت الدراسة أن المتغير البريطانى الجديد من كورونا، ارتبط بـ 227 حالة وفاة في عينة من 54906 مرضى - مقارنة بـ 141 حالة وفاة بين نفس العدد من المرضى المصابين بالسلالات السابقة.

وقال المؤلف الرئيسي للدراسة من جامعة إكستر في المملكة المتحدة، في بيان صحفي " لا تزال الوفاة من سلالة فيروس كورونا البريطاني حدثًا نادرًا ، لكن متغير B.1.1.7 يزيد من المخاطر، إلى جانب قدرته على الانتشار بسرعة ، مما يجعله تهديدًا يجب أن يؤخذ على محمل الجد، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما يحدث بالضبط في مسار العدوى التي يسببها المتغير البريطاني، والذي قد يؤدي إلى زيادة خطر الوفاة.

تضيف الدراسة الجديدة إلى فهم متغير B.1.1.7 ، والذي يرجع إليه الارتفاع الأخير في الإصابات في جميع أنحاء أوروبا، وكتب الباحثون في دراستهم: "نوع القلق من المتغير، بالإضافة إلى كونه أكثر قابلية للانتقال ، قد يشير إلى أنه يبدو أنه أكثر فتكًا.

في الدراسة، نظر الباحثون في عدد الوفيات في غضون 28 يومًا بعد الاختبار الإيجابي الأولي للمتغير الجديد B.1.1.7 ضمن مجموعة فرعية من المقيمين في المملكة المتحدة، ثم تمت مقارنة عدد الوفيات في هذه المجموعة بعدد الوفيات بين الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالسلالات السابقة من فيروس كورونا الجديد.

باستخدام مقارنة "المجموعة المتطابقة" ، تأكد العلماء من أن المجموعتين متشابهتان في العديد من الطرق الحاسمة (العمر ، والجنس ، والعرق ، والموقع ، والوقت ، وما إلى ذلك) ولكن يمكن تمييزها من خلال وجود أي من المتغيرات B.1.1.7 أو سلالة سابقة من الفيروس.

ووجد أن أولئك الذين تم اختبارهم إيجابيًا لمتغير B.1.1.7 كان لديهم خطر وفاة أعلى بنسبة 64 ٪ مقارنةً بأولئك الذين لديهم سلالات فيروسية أخرى

وأضافوا: "إذا أخذنا أن هذا البديل أكثر فتكًا، بالإضافة إلى كونه أكثر عدوى - فإنه يؤكد الحاجة إلى الحصول على اللقاح بشكل أسرع.