شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف: المضاعفات العصبية لـ كورونا نادرة عند الأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحثت دراسة أجريت على 38 طفل في المضاعفات العصبية لـ فيروس كورونا عند الأطفال، والتي تعد الأكبر حتى الآن في تصوير الجهاز العصبي المركزي لمظاهر كورونا لدى الأطفال.

وجدت مراجعة خبراء دولية نُشرت في مجلة Lancet لنتائج التصوير العصبي الإيجابية لدى الأطفال المصابين بـ كورونا الحاد وما بعد العدوى، أن السكتات الدماغية ، التي يتم الإبلاغ عنها بشكل أكثر شيوعًا عند البالغين المصابين بـ كورونا ، كانت أقل تكرارًا عند الأطفال.



الضاعفات العصبية لدى الأطفال

وقال الباحثين بالدراسة بمستشفى آن وروبرت إتش لوري للأطفال في شيكاغو: "بفضل التعاون الدولي الكبير، وجدنا أن مظاهر التصوير العصبي لعدوى كورونا لدى الأطفال يمكن أن تتراوح من خفيفة إلى شديدة ، موضحين ضرورة الانتباه إلى الآثار العصبية لـ كورونا والتعرف على مظاهر التصوير العصبي التي يمكن مواجهتها عند الأطفال، والتي يمكن أن تسهل التشخيص الصحيح وفي الوقت المناسب، ويخفف من انتشار المرض ، ويمنع الوفيات الكبيرة."

من أجل فهم نتائج التصوير العصبي التي تمت مواجهتها في السياق السريري، قسم الفريق الحالات إلى 4 فئات من المرض بناءً على أعراض الأطفال والنتائج المختبرية، وبهذه الطريقة تمكنوا من تقييم عدد كبير من الحالات في وقت واحد، وتحديد أنماط التصوير العصبي المتكررة في مراحل المرض الحادة وما بعد العدوى.



مضاعفات كورونا العصبية عند الأطفال

لوحظ شئ غير طبيعي في جذور الأعصاب الشوكية على التصوير بالرنين المغناطيسي في العديد من الحالات، وعادةً ما يُرى اكتشاف التصوير العصبي هذا مع متلازمة Guillain-Barré (GBS) ، وهو مرض مناعي ذاتي ما بعد العدوى، وأظهرت الدراسة أن GBS المرتبط بـ كورونا يمكن أن يظهر كعملية شبه معدية حادة .

كانت النتائج الأخرى التي شوهدت كثيرًا هي مناطق التصوير بالرنين المغناطيسي داخل منطقة معينة من الدماغ ، والطحال من الجسم الثفني ، والتهاب العضلات، تم التعرف على هؤلاء بشكل متكرر بمتلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة عند الأطفال (MIS-C) ، وهو أحد المضاعفات الخطيرة لـ كورونا.

أيضا كشف الباحثين أن أحد الأطفال قد أصيب بالتهاب النخاع الحاد وأصبح في النهاية مشلولًا رباعيًا، وقالوا أن ملاحظاتنا تشير إلى أنه في حين أن معظم الأطفال المصابين بمرض الجهاز العصبي المرتبط بـ كورونا يبلي بلاءً حسناً ، يمكن أن يتأثر البعض بشدة، فقد واجهنا 4 حالات من التهابات غير نمطية للجهاز العصبي المركزي لدى أطفال أصحاء سابقًا تم تشخيص إصابتهم بـ كورونا الحاد ، والتي كانت قاتلة بشكل موحد.

وتؤكد نتائج الدراسة على أهمية إدراك العواقب غير النمطية والأقل انتشارًا لـ كورونا كمرضًا عصبيًا لدى الأطفال المصابين بعدوى الفيروس .