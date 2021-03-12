شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتخلص من الدهون الثلاثية؟.. تجنب الأطعمة المقلية ومارس الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد فقدان الوزن والحفاظ عليه أحد أهم العوامل التى يجب أن تضعها فى اعتبارك لتجنب تخزين الدهون خاصة الدهون الثلاثية، فإذا نجحت بالتحكم فى هذا النوع من الدهون ستنعم بصحة جيدة لأنها مرتبطة بشكل مباشر بصحة القلب، وهناك عدة طرق طبيعية لتقليل الدهون المخزنة بالجسم خاصة الثلاثية، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

- فيما يلى.. 5 طرق طبيعية لتجنب الدهون المخزنة: 1- تناول الأطعمة الغنية بالألياف

يمكن أن تساعد الأطعمة الغنية بالألياف فى منحك شعورًا بالشبع لساعات أطول وفى تحسين صحة الجهاز الهضمى وتحافظ على توازن مستويات الدهون الثلاثية فى الدم، وتشمل الحبوب الكاملة والخضروات والبقوليات والفواكه.





2- ممارسة الرياضة بانتظام

احرص على ممارسة الرياضة بانتظام من أجل الحفاظ على أسلوب حياة صحى، فهى تساعد على تنظيم عمل الكثير من وظائف الجسم والوقاية من الأمراض وتحقيق التوازن فى مستويات الدهون الثلاثية فى الدم، ولعل أبرز الأمثلة على الأنشطة الرياضية الجرى والمشى والسباحة واليوجا وغيرها.

3- اتباع نظام غذائى منخفض الكربوهيدرات

يتم تحويل الكثير من الكربوهيدرات فى نظامك الغذائى إلى دهون ثلاثية التى تتخزن فى الخلايا الدهنية، لذلك فإن التقليل من الكربوهيدرات يرتبط ارتباطًا مباشرًا بانخفاض مستويات الدهون الثلاثية فى الدم.

4- تجنب الدهون المتحولة

الدهون المتحولة هى فى الأساس دهون غير مشبعة تم تعديلها من خلال عملية تعرف باسم الهدرجة، وتعتبر الأطعمة المقلية مصدر رئيسى للدهون المتحولة وكذلك الأطعمة المصنعة والمحفوظة، وهى تؤدى إلى زيادة مستويات الدهون الثلاثية فى الجسم لذلك يجب تناولها باعتدال.





5- تناول الأسماك الدهنية

تشتهر الأسماك الدهنية بفوائدها لصحة القلب كما يمكن أن تقلل الدهون الثلاثية فى الدم بسبب محتواها العالى من أحماض أوميجا 3 الدهنية، ولعل أبرز الأمثلة على الأسماك الدهنية، السلمون والسردين والتونة والماكريل.