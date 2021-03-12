شكرا لقرائتكم خبر عن ديلى ميل: 39 مليون مقيم بأمريكا أصيبوا بفيروس بكورونا حتى أكتوبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشارت نتائج دراسة جديدة أجراها باحثون في جامعة إيموري، أن أكثر من 39 مليون مقيم في الولايات المتحدة أصيبوا بفيروس كورونا الجديد بحلول نهاية أكتوبر 2020، في ذلك الوقت وفقا لتقرير "Dailymail"، تم توثيق 9.2 مليون إصابة فقط من خلال تتبع بيانات جامعة جونز هوبكنز.

يأتي هذا الاستنتاج من دراسة استقصائية استخدمت اختبار الأجسام المضادة - وهو نوع من اختبار كورونا الذي يحدد العدوى السابقة من خلال البحث عن دليل في مجرى دم المريض.



التطعبم بلقاح كورونا ومناعة القطيع

تشير البيانات الحديثة من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أنه في بعض أجزاء البلاد، أصيب عدد أكبر من الأشخاص، ومع وجود الكثير من الأمريكيين الذين أظهروا أدلة على الإصابة السابقة، يبدو أن البلاد قد تكون على طريق مناعة القطيع أكثر مما كان يعتقد سابقًا، حيث أصيب حوالي 12.5% من الناس بالفعل بحلول أكتوبر، ومع ذلك، حتى بعد مرور أكثر من عام على انتشار الوباء، لا يزال يتعين على العلماء معرفة كيفية عمل المناعة من العدوى السابقة ، ومدة استمرارها.

يوضح باحثو جامعة إيموري أن المسح الذي أجروه ، والذي شمل عدة آلاف من الأشخاص في جميع أنحاء البلاد ، قد يكون أكثر تمثيلاً للعدوى الفعلية في الولايات المتحدة من الدراسات السابقة، ذلك لأن اختباراتهم تبحث عن الأجسام المضادة التي تظل باقية بعد أن يتعافى الشخص؛ ويمكن لهذه الاختبارات اكتشاف العدوى لدى الأشخاص الذين حصلوا على نتائج سلبية من اختبار تشخيصي ، أو الذين لم يتم اختبارهم على الإطلاق.



مناعة القطيع بأمريكا بعد التطعيم

ةتم تشخيص إصابة حوالي 28.9 مليون أمريكي بـ كورونا اعتبارًا من 8 مارس، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض، ولكن هناك فرق بين الحصول على تشخيص رسمي والإصابة بفيروس كورونا الجديد.

استخدم الباحثون قاعدة بيانات الخدمة البريدية الأمريكية للاختيار العشوائي للمشاركين المحتملين في الدراسة، وتلقى كل مشارك محتمل مجموعة اختبار بالبريد ، مما يسمح له بجمع عينة الدم وعينة مسحة الأنف، ومن بين 37000 شخص تلقوا مجموعات اختبار ، أرسل حوالي 4600 عينة دم إلى الوراء بالبريد كانت قابلة لاختبار الأجسام المضادة.

استخدم الباحثون نتائج هذه الاختبارات البالغ عددها 4600 اختبار لتقدير معدلات الإصابة على المستوى الوطني ، وتعديل حساباتهم وفقًا للأنماط الديموغرافية والجغرافية المختلفة، في المجموع ، قدر الباحثون أن 39.4 مليون أمريكي أصيبوا بفيروس كورونا بحلول 30 أكتوبر 2020.

بلغ الانتشار المصلي - أو عدد الأشخاص الذين لديهم أجسام مضادة لفيروس كورونا نشطة في مجرى الدم - ذروته في سبتمبر ، عند واحد من كل 20 شخصًا.

اعتبارًا من منتصف يناير ، يقدر مركز السيطرة على الأمراض أن 19 ولاية لديها انتشار مصلي تزيد عن 20 %، مما يعني أن 1 على الأقل من كل 5 من سكان الولايات كان لديه أجسام مضادة لفيروس كورونا في مجرى الدم في ذلك الوقت.

هل هذا يعني أننا أقرب إلى الوصول إلى مناعة القطيع والعودة إلى الحياة الطبيعية؟

يقول الباحثين، إنه لا يزال لدينا الكثير لنتعلمه حول المدة التي تستغرقها المناعة من العدوى الطبيعية ، وكيف تتقاطع مع المناعة المكتسبة من التطعيم.