إيطاليا "حمراء" من الجمعة العظيمة إلى عيد الفصح

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أفاد خبراء بأن إيطاليا ستقضي عطلة عيد الفصح، التي عادة ما تكون ذروة السنة الدينية والاجتماعية في إيطاليا، في ظل الإغلاق العام الجاري.

ويواجه الإيطاليون تهديدا يلوح في الأفق بإغلاق صارم في الفترة التي تسبق العطلة التي تمتد من الثالث إلى الخامس من أبريل/نيسان أيضا.



ويعني القرار الصادر، الجمعة، أن الدولة بأكملها ستعتبر منطقة حمراء لفيروس كورونا من الجمعة العظيمة في الثالث من أبريل/نيسان إلى عيد الفصح في الخامس من أبريل/نيسان.

وسيقتصر عمل الحانات والمطاعم على خدمة الوجبات السريعة ولن يتمكن السكان من السفر خارج أقاليمهم.

وعلاوة على ذلك، فإن الزيارات الخاصة تقتصر على زيارة واحدة في اليوم وبعد ذلك سيتم السماح لشخصين فقط بزيارة أي منزل آخر، بحسب رئيس الوزراء ماريو دراجي.

وسيكون هذا تغييرا حادا للعطلة التي عادة ما تشهد توجه الأشخاص إلى الكنيسة أو زيارتهم للأقارب أو القيام برحلات.

وكانت إيطاليا من أوائل الدول التي شعرت بالقوة الكاملة لفيروس كورونا ولا تزال تكافحه.

وأعلنت السلطات، الخميس، تسجيل 25600 إصابة جديدة و373 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويقول مسؤولو الصحة إنهم قلقون بشأن انتشار سلالات كورونا التي ظهرت أولا في بريطانيا والبرازيل في إيطاليا، حيث يسود الاعتقاد أنها أكثر فتكا وأكثر قابلية للعدوى.