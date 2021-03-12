شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر فريق طبى فى الشرق الأوسط بمركز دكتور نور لتجميل وزراعة الأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد مركز دكتور نور لتجميل وزراعة الأسنان واحد من أكبر مراكز تجميل وزراعة الأسنان بالشرق الأوسط، وذلك كنتيجة طبيعية لخبرة تناهز 20 عاما تواصلت فى البحث واستقدام كل ما هو جديد فى عالم تكنولوجيا الأسنان مع تدعيمها بمجموعة من أهم استشارى وأعضاء هيئة التدريس بأعرق جامعات ومصر والحاصلين على أعلى الدرجات العلمية من الجامعات الأوروبية لتقديم مستوى جديد من الخدمات الطبية غير المسبوقة والتى تتميز بالدقة المتناهية وأعلى نسب النجاح العالمية فى جو من الحداثة والأناقة والراحة النفسية تحت قيادة واحد من أشهر أطباء الأسنان بالشرق الأوسط عضو الكونجرس العالمى لزراعة الأسنان جامعة نيويورك وعضو الجمعية الأمريكية لتجميل الأسنان مدرب معتمد بالجمعية الدولية للتصوير الرقمى ببرلين، والذى أخذ على عاتقه استقدام كل ما هو جديد فى عالم طب الأسنان.





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