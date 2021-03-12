صحة ورشاقة

كورونا في كينيا.. تمديد حظر التجول لمدة شهرين

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - مدد الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، الجمعة، حظر التجول الليلي المفروض في البلاد بسبب جائحة فيروس المستجد (كوفيد-19) لمدة 60 يوما.

ويأتي القرار لمكافحة موجة ثالثة من الإصابات في أكثر الاقتصادات تقدما بشرق أفريقيا.

وسجلت كينيا 829 حالة جديدة، الخميس، وهو أعلى رقم للإصابات اليومية منذ ديسمبر/ كانون الأول ووصل إجمالي الإصابات المسجلة حتى الآن إلى 111935 بينها 1901 وفاة.

وفي كلمة بثها التلفزيون، قال كينياتا إن معدل النتائج الإيجابية للاختبارات زاد إلى 13% في مارس/ آذار مقارنة مع 2% في يناير/ كانون الثاني.

وأضاف "من المؤسف أنه آخذ في الارتفاع".

وضيقت إجراءات العزل والقيود الأخرى الخناق على الإيرادات وعرقلت النمو في كينيا.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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