أسترازينيكا ترد على مشكلة "تجلط الدم بعد تلقي لقاح كورونا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - علقت شركة الأدوية البريطانية السويدية أسترازينيكا، الجمعة، على ورود تقارير عن حالات حادة من جلطات الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا لقاحها.

وقالت الشركة إنها لم تعثر على أدلة على زيادة خطر الإصابة بتخثر الدم فيما يتعلق بلقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).



وذكر متحدث باسم الشركة أن "تحليل بيانات السلامة لدينا الذي يضم أكثر من 10 ملايين سجل لم يظهر أي دليل على زيادة خطر الانسداد الرئوي أو تجلط الوريد العميق في أي فئة عمرية محددة أو جنس أو نوع أو في أي دولة معينة بها لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض كورونا".

وأضاف المتحدث : "في الواقع فإن العدد الملاحظ لهذه الأنواع من الأعراض أقل بكثير عند من يتم تطعيمهم مما هو متوقع".

وعلقت العديد من الدول الأوروبية استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لمرض (كوفيد-19) بعد ورود تقارير عن حالات حادة من جلطات الدم لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.