أوروبا تلغي العقوبات على عائلة مبارك: أدت الغرض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الاتحاد الأوروبي، الجمعة، إلغاء العقوبات التي فُرضت العام 2011 على تسعة مصريين من بينهم أفراد من عائلة الرئيس الأسبق حسني مبارك، على خلفية شبهات فساد.

وأصدر الاتحاد بيانا جاء فيه، "تم تبني إجراءات تقييدية في البداية العام 2011 وكان هدفها بشكل خاص مساعدة السلطات المصرية على استرداد الأصول المختلسة المملوكة للدولة".



وأضافت أنه "بعد المراجعة الأخيرة للقوائم التسعة التي لا تزال سارية، خلص المجلس إلى أن الأوامر أدت الغرض منها".

وجمّد الاتحاد الأوروبي أصول شخصيات بارزة، بما في ذلك مبارك وزوجته ونجليه وزوجاتهما، إثر الإطاحة به بعد ثلاثين عاما في السلطة.

وتوفي الرئيس المخلوع في فبراير/ شباط من العام الماضي عن عمر يناهز 91 عاما.

وتضمنت العقوبات، التي تمت مراجعتها سنويا، تجميد الأصول على الممتلكات الموجودة في الاتحاد الأوروبي وحظر تمويل المدرجين على القائمة السوداء من قبل أي مواطن أو كيانات من دول الكتلة المكونة من 27 عضوا.

وفرضت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي العقوبات على مبارك وعائلته في مارس/ آذار 2011 بناء على دعاوى قضائية رفعت بحقهم في مصر بتهمة اختلاس أموال الدولة.