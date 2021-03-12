لماذا رفضت شركة هولندية توريد العشب لاستادات في قطر؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفضت شركة "هندريكس جراتسودن" الهولندية، توريد العشب إلى الاستادات التي تحتضن منافسات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر.

وبررت الشركة الهولندية، القرار لعدة أسباب من بينها المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان.

وكانت الشركة قد وردت العشب للاستادات التي احتضنت بطولات من بينها "كأس العالم 2006" بألمانيا، وكأس الأمم الأوروبية "يورو 2008" في النمسا، وسويسرا، و"يورو 2016" في فرنسا.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية، تلقت الشركة الدعوة لتقديم عروضها لقطر، لكن جيرديان فلويت مديرة الشركة قالت الجمعة في تصريحات لإذاعة "إل 1" :"لقد رأينا ما يحدث في قطر".

وأضافت فلويت في تصريحات لقناة "آر.تي.إل" التليفزيونية :"كان الأمر يتعلق بطلب تقدر قيمته بالملايين، لكن أحيانا تكون هناك أشياء أخرى أكثر أهمية من المال".

وتواجه قطر انتقادات تتعلق بمعاملة العمال المهاجرين، وذكرت صحيفة "ذا جارديان" أن 6500 عامل من 5 دول آسيوية لقوا حتفهم منذ أن حصلت قطر في عام 2010 على حق استضافة كأس العالم 2022 .

وذكرت قطر أن هذا لا يمثل عددا استثنائيا وأن 37 شخصا فقط لقوا حتفهم في مواقع إنشاء الاستادات، من بينهم 3 فقط لقوا حتفهم لأسباب تتعلق بالعمل.

وكان لرفض الشركة الهولندية أيضا أسباب تتعلق بالجودة، ورفض زراعة العشب بمساعدة شركات محلية في قطر، كما وصفت نقل العشب بالطائرات بأنه مكلف للغاية.