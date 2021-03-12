شكرا لقرائتكم خبر عن مرضى كورونا على المدى الطويل يواجهون موجات متتالية من الأعراض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشير الأبحاث الجديدة إلى أن الأعراض طويلة المدى لـ فيروس كورونا قد تظهر بنمط مميز على مدار أسابيع وشهور، وذلك وفقا لتقرير شبكة " nbcnews" الأمريكية.

وأجرى الباحثون في كلية الطب بجامعة إنديانا، استطلاع رأى لآلاف من مرضى كورونا "يعانون من أعراض طويلة"، ووجدا أن الأعراض المحددة تميل إلى الظهور على فترات منتظمة - عادةً أسبوع أو 10 أيام - مما يؤدي إلى ما تسميه "موجات من الأعراض".



مرضى كورونا طويل الأمد

على الرغم من أنه هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتأكيد النتائج ، والتي لم يتم نشرها في مجلة طبية أو نشرها على خادم ما قبل الطباعة، لكن النتائج المبكرة، التي تمت مشاركتها مع شبكة NBC News ، يمكن أن توفر للأطباء نظرة ثاقبة للتعامل مع المرضى لفترات طويلة بشكل أكثر فعالية وربما حتى منع الأعراض المنهكة.

أجرى الباحثين مسحًا على 5،163 شخص مصاب بالفيروس، وتم الاتصال بالمرضى عبر الإنترنت من خلال موقع Survivor Corps على شبكة الإنترنت، وكان 77% من المستجيبين إما إيجابية بالنسبة لـ كورونا أو تم تشخيصهم من قبل الأطباء بناءً على الأعراض التي ظهرت عليهم.



مرضى كورونا

في الاستطلاع ، سأل الباحثين المرضى عن الأعراض التي يعانون منها ، وتقريبًا كم من الوقت بعد بدء المرض، بشكل عام، أبلغ المرضى عن أكثر من 100 عرض، ليست جميعها مرتبطة بالضرورة بـ Covid-19 - وسيستغرق الأمر وقتًا للباحثين لفرز ذلك.

لكن المرضى لفترات طويلة يميلون إلى توخي الحذر في تدوين الملاحظات، فهم عادة ما يتتبعون أعراضهم أسبوعًا بعد أسبوع حتى يتمكنوا من إبلاغ الطبيب بذلك في محاولة للحصول على المساعدة".

عندما حلل الباحثون بداية الأعراض على وجه التحديد ، ظهرت أنماط مميزة، حيث أنه من الواضح أن الموجة الأولى هي أعراض أكثر شبهاً بالإنفلونزا" مثل التعب والصداع والحمى والقشعريرة، ثم يبدو الإسهال والغثيان والقيء في الحدوث بعد 5 أيام ، عادة".

الموجات الجديدة لا تعني اختفاء الأعراض السابقة، فيمكن أن تستمر هذه الأعراض ، أو قد تتلاشى وتعاود الظهور لاحقًا.

بعد 10 أيام من المرض، ظهرت موجة أخرى، وهذه المرة تميل الأعراض الجديدة إلى أن تكون أكثر عصبية، بما في ذلك الارتباك والدوخة وصعوبة التركيز، وقد يصاب المرضى أيضًا بآلام المفاصل وآلام أسفل الظهر، فيما أبلغ البعض عن ضغط شديد في الدماغ لدرجة أنهم يشعرون وكأن رؤوسهم قد تنفجر من الصداع.

بعد 15 يومًا من المرض ، ظهرت موجة أخرى من الأعراض الجديدة، وهى ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه ، وخفقان القلب ، والميل إلى الإغماء.

بعد أسبوع - حوالي 21 يومًا - يبدأ المرضى في المعاناة من مشاكل مثل تقرحات الفم ، وارتعاش العضلات، والتهابات العين وحالة جلدية يشار إليها باسم "أصابع كوفيد".

وقال أستاذ مشارك في البحث بطب الرئة والرعاية الحرجة في National Jewish Health ، إن أعراض كورونا متغيرة، ولكن بشكل عام، فإن الموجات القليلة الأولى من الأعراض تميل إلى التربيب التالى: - مرض شبيه بالإنفلونزا، ثم مشاكل في الجهاز الهضمي وأعراض عصبية.

وعلى الرغم من هذه النتائج قال الباحثين، إنه لا توجد حتى الآن معايير قياسية لتحديد أو تشخيص الأشخاص الذين يعانون من أعراض طويلة، فقد تظهر الأعراض وتختفي ، أو قد تستمر لأشهر.