صحة ورشاقة

النساء الحوامل أكثر عرضة بمرتين للإصابة الحادة بكورونا

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 06:06 مساءً - منذ 12 ثانية
امرأة حامل

امرأة حامل

وجد علماء أن النساء الحوامل أكثر عرضة للإصابة الحادة بفيروس المستجد بمقدار الضعف مقارنة بالشابات الأخريات.

فوفقا للدراسة التي نشرت في مجلة “بي إم جي” العلمية، فقد حلل خبراء من جامعة “برمنغهام”، نتائج 192 دراسة حول تأثير على النساء الحوامل والأطفال.

وفقًا للعلماء، كانت النساء الحوامل أكثر عرضة لأن ينتهي بهن المطاف في العناية المركزة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد بنسبة 2.1 مرة، وكان خطر احتياجهن لأجهزة التنفس أعلى بنسبة 2.6 مرة من النساء الأخريات.

تجدر الإشارة إلى أن خطر الإصابة بشكل حاد بفيروس كورونا المستجد أعلى بين أصحاب الأقليات العرقية، وكذلك بين أولئك الذين يعانون من أمراض مزمنة.

ولاحظ العلماء، في وقت سابق في “إمبريال كوليدج لندن” زيادة في الولادات المبكرة بين النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا المستجد.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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