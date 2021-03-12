لتسكين التهاب مفاصل الرقبة … إليكم هذه العلاجات المنزلية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 06:06 مساءً - نشر موقع ”فريويل“ الطبي تقريرًا يتضمن معلومات طبية عن مرض هشاشة العظام العنقية، أو ما يعرف بالتهاب المفاصل العنقي الشائع، والذي يؤثر على أشخاص من مختلف الأعمار.

وبحسب ما جاء في التقرير، قد يصيب بالتهاب المفاصل العنقي بعض الأشخاص المصابين دون أعراض، فيما قد يعاني آخرون آلاما تحد من حركة الرقبة وتسبب مشاكل مع الجلوس، والقيادة، أو الأعمال المنزلية الخفيفة، كما يعني أن هذا الداء العنقي يأتي مع أعراض تختلف في شدتها.

ويكون أفضل وقت لتجربة العلاجات الطبيعية في المنزل مع الشعور بالأعراض الخفيفة، ويمكن أن تكون الخطوة الأولى قبل اللجوء إلى مسكنات الألم أو الأدوية المضادة للالتهابات.

العلاجات الطبيعية لالتهاب مفاصل الرقبة:

التبديل بين الساخن والبارد في العلاج

كقاعدة عامة، يستخدم الثلج أو الكمادات الساخنة لعلاج الآلام الحادة، وخاصة آلام الرقبة.

تستخدم الحرارة لتقليل الألم، وتحسين الدورة الدموية، واسترخاء عضلات الرقبة، يمكن للمصاب غمس الرقبة في ماء ساخن، واستخدام كمادات ساخنة عليها ، إلى جانب التدفئة الموضعية.

في السياق ذاته، يعد استخدام الثلج لآلام الرقبة الحادة علاجًا فعالا، يقلل الألم والتورم بسبب تدفق الدم إلى المنطقة المصابة، عبر استخدام كيس ثلج، أو كمادات باردة توضع حول الرقبة.

تناول حمية مضادة للالتهابات

من الجائز أن يكون لتغيير النظام الغذائي يد في الشعور بألم الرقبة، لذا، قد يقلل تناول نظام غذائي مضاد للالتهابات من التهاب المفاصل ويخفف الألم.

في هذا السياق، يشجع التقرير على تناول حمية البحر الأبيض المتوسط التي تضم نسبة عالية من الفواكه الطازجة والخضروات والأسماك والبقوليات والفاصولياء، وهي أطعمة من شأنها تقليل التهاب المفاصل. مع تجنب الأطعمة المعبأة مسبقا.

التأمل

يمكن لممارسة التأمل، إكساب مرضى هشاشة العظام العنقية بعض الراحة والهدوء من الألم المزمن في العنق، تدعم الأبحاث استخدام التأمل والعلاج السلوكي المعرفي للذين يعانون من الألم المزمن والتهاب المفاصل.

كما خلصت دراسة نشرت في مجلة الطب النفسي إلى أنه ”ينبغي التوصية بممارسة التأمل بشدة لعلاج الآلام المزمنة“.

مكملات الكركمين

يحتوي الكركم على مركب الكركمين ذي الخصائص المضادة للالتهابات، وتدعم الأبحاث استخدام الكركمين كمكمل طبيعي للمساعدة في تقليل الألم وعدم الراحة من التهاب المفاصل.

التدليك لعلاج التهاب مفاصل الرقبة

وفقًا لأبحاث متعددة، يساعد التدليك على إرخاء العضلات المشدودة وتحسين الدورة الدموية وتقليل آلام الرقبة، كما يمكن استخدام الحجامة، لتقليل الأعراض لدى المرضى الذين يعانون من آلام الرقبة المزمنة.