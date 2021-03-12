41 تقريرا تضيف أثرا جانبيا جديدا للقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة الأدوية الأوروبية، الجمعة، إنه ينبغي إضافة الحساسية الشديدة للآثار الجانبية المحتملة للقاح كورونا الذي تنتجه أسترازينيكا.

وتأتي المستجدات بعد يوم على إعلان وكالة الأدوية الأوروبية أنها تحقق في حالة منفصلة متعلقة بتجلط الدم دفعت الدنمارك لتعليق استخدام اللقاح، لكن الوكالة قالت إن استخدامه لا يزال آمنا.



وذكرت الوكالة ومقرها أمستردام أنها "أوصت بتحديث معلومات المنتج لتشمل الحساسية المفرطة وفرط التحسس (تفاعلات الحساسية) كآثار جانبية".

مراجعة 41 تقريرا

وأضافت أن "المعلومات المحدثة مبنية على مراجعة 41 تقريرا عن حساسية مفرطة محتملة رصدت بين قرابة 6 ملايين عملية تلقيح في المملكة المتحدة"، استنادا إلى بيانات لجنة الوكالة المكلفة تقييم مخاطر الأدوية.

وتابعت: "بعد مراجعة متأنية للبيانات، اعتبرت (اللجنة) أن رابطا باللقاح كان موجودا أقله في بعض تلك الحالات".

غير أن وكالة الأدوية قالت إن الحساسية المفرطة أو ما تصفه بـ"تفاعلات الحساسية الحادة" هي بالفعل "آثار جانبية معروفة يمكن أن تحدث بصورة نادرة جدا مع اللقاحات".

ومعلومات المنتج الخاصة بلقاح أسترازينيكا تنبه إلى إبقاء الأشخاص تحت "المراقبة عن كثب لـ15 دقيقة على الأقل" بعد تلقي اللقاح لرصد أي تفاعلات حساسية.