وفاة نرويجي تلقى لقاح أسترازينيكا.. ونصيحة من "الأدوية الفرنسية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكر المعهد النرويجي للصحة العامة أنه ووكالة الأدوية النرويجية تلقيا تقريرا بوفاة شخص عقب تلقي تطعيم لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا.

وجاء في بيان المعهد أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة تفيد بوجود أي صلة بين اللقاح والوفاة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.



وأشار إلى أن المتوفى هو شخص صغير السن في مقاطعة إنلاند، ولا يوجد شبه الوفاة جراء تجلط الدم.

وتعمل وكالة الأدوية النرويجية، الآن، على مراجعة كل ردود الفعل المعاكسة المشتبه فيها عقب التطعيم بلقاح أسترازينيكا ولقاحات أخرى من فيروس كورونا.

ولم يكن قد تم تسجيل أي وفيات عقب تطعيم أسترازينيكا من قبل في النرويج.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد قالت، الأربعاء، في بيان يشير إلى مخاوف متعلقة ببعض الحالات النمساوية أنها تحقق في هذه المخاوف ولكن لا يوجد دليل بعد على أن اللقاح يسبب تجلط الدم، وقالت المفوضية الأوروبية إنها سوف تتبع توصيات وكالة الأدوية الأوروبية.

وأوقفت النرويج والدنمارك وعدد من الدول الأوروبية استخدام لقاحات أسترازينيكا المضادة لكوفيد-19 بعدما تواترت تقارير عن حالات حادة من جلطات الدم في الأشخاص الذين حصلوا عليه.

نصيحة فرنسية

وقالت وكالة الأدوية الفرنسية، الجمعة، إنها اتفقت مع وكالة الأدوية الأوروبية على الاستمرار في استخدام اللقاح المضاد لكوفيد-19 الذي طورته شركة أسترازينيكا.

وأضافت الوكالة أيضاً أنها بدأت دراسة على سلامة اللقاحات المضادة لكوفيد-19 الموجودة في فرنسا.