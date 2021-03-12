السعودية تغلق 6 مساجد بعد إصابة مصلين بكورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية، الجمعة، أنها أغلقت 6 مساجد مؤقتاً، بعد ثبوت حالات إصابة بفيروس كورونا بين المصلين.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية السعودية في بيان لها، الجمعة، إن "مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 33 يوماً بلغ 269 مسجداً، تم فتح 253 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية".

وأوضحت الوزارة أن المساجد المغلقة تشمل 3 بمنطقة الرياض، و3 بمنطقة الحدود الشمالية.

وأشارت إلى "فتح 9 مساجد بعد اكتمال الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، أربعة منها بمنطقة الرياض ومسجدان بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة جازان ومسجد بمنطقة الحدود الشمالية".

وأكدت الوزارة "مواصلة جولاتها الرقابية بمناطق المملكة بشكل يومي لرصد أي مخالفات في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمساجد والجوامع".