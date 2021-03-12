شكرا لقرائتكم خبر عن خرائط جوجل بصدد إطلاق خاصية جديدة تمكن المستخدمين من رسم الطرق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة جوجل (Google) الأمريكية، عملاق محركات البحث على شبكة الإنترنت، أنها بصدد إطلاق خاصية «الرسم» الجديدة التي تمكن مستخدمي خرائط جوجل (Google Maps) من رسم الطرق بأنفسهم في حالة عدم وجود الطريق على جوجل مابس.

وذكر موقع «ذا فيرج» التقني أن الخاصية الجديدة تشبه إلى حد كبير طريقة استخدام أداة «الخطوط» في برنامج (مايكروسوفت باينت) الخاص بأنظمة تشغيل الويندوز، حيث تمكن الخاصية الجديدة المستخدم من تصحيح الطرق الموجودة بالفعل على الخريطة، إلى جانب إضافة المفقود منها.

وأوضح الموقع التقني أنه بعد إرسال التصحيحات والإضافات، سيقوم جوجل بفحصها للتأكد من ملائمتها للواقع، مشيرا إلى أنه من المتوقع إتاحة الخاصية الجديدة خلال الأشهر المقبلة في أكثر من 80 دولة.