شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المعدل الطبيعى لـ"العدلات" أحد أنواع خلايا الدم البيضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العدلات هي نوع من خلايا الدم البيضاء التى تساعد على التئام الأنسجة التالفة وعلاج الالتهابات، وتزداد مستويات دم العدلات بشكل طبيعي استجابةً للعدوى والإصابات وأنواع الإجهاد الآخرى، وقد تنخفض استجابةً للعدوى الشديدة أو المزمنة والعلاجات الدوائية والظروف الوراثية.

تساعد العدلات في منع العدوى عن طريق منع الجسيمات والكائنات الدقيقة الغازية أو تعطيلها أو هضمها أو إبعادها كما أنها تتواصل مع الخلايا الآخرى لمساعدتها على إصلاح الخلايا وتكوين استجابة مناعية مناسبة.

ووفقا لتقرير لموقع medicalnewstoday ينتج الجسم العدلات في نخاع العظام ، وهي تمثل 55-70 % من جميع خلايا الدم البيضاء في مجرى الدم يتراوح المستوى الطبيعي لخلايا الدم البيضاء في مجرى الدم عند الشخص البالغ ما بين 4500 و 11000 لكل مليمتر مكعب (مم 3)، عند وجود عدوى أو مصدر آخر للالتهاب في الجسم ، تنبه مواد كيميائية خاصة العدلات الناضجة ، والتي تترك بعد ذلك نخاع العظام وتنتقل عبر مجرى الدم إلى الموقع المحتاج.

على عكس بعض الخلايا أو مكونات الدم الأخرى، يمكن أن تنتقل العدلات عبر تقاطعات الخلايا التي تبطن جدران الأوعية الدموية وتدخل إلى الأنسجة مباشرة.

أسباب ارتفاع أو انخفاض المستويات

يُعرف وجود مستوى مرتفع بشكل غير طبيعي من العدلات في الدم باسم كثرة الكريات البيضاء العدلات، عادة ما يحدث ارتفاع في مستويات العدلات بشكل طبيعي بسبب العدوى أو الإصابات. ومع ذلك ، قد تزيد أيضًا مستويات الدم المتعادلة استجابةً لما يلي:

بعض الأدوية ، مثل الكورتيكوستيرويدات ، ومنبهات بيتا 2 ، والإبينفرين، بعض السرطانات، الإجهاد البدني أو العاطفي، الجراحة أو الحوادث، تدخين التبغ، حمل، بدانة، الحالات الوراثية ، مثل متلازمة داون، الاستئصال الجراحي للطحال، يمكن لبعض حالات الالتهاب أن تزيد من مستويات العدلات، بما في ذلك التهاب المفاصل الروماتويدي ومرض التهاب الأمعاء والتهاب الكبد والتهاب الأوعية الدموية.

انخفاض مستوى العدلات في الدم بشكل غير طبيعي هو حالة تسمى قلة العدلات، يحدث انخفاض في مستويات دم العدلات عادةً عندما يستخدم الجسم الخلايا المناعية أسرع مما ينتجها أو عندما لا ينتج نخاع العظام هذه الخلايا بشكل صحيح، قد يتسبب تضخم الطحال أيضًا في انخفاض مستويات العدلات لأن الطحال يحبس ويدمر العدلات وخلايا الدم الأخرى.

تتضمن بعض الحالات والإجراءات التي تجعل الجسم يستخدم العدلات بسرعة كبيرة ما يلي:، الالتهابات البكتيرية الشديدة أو المزمنة، اضطرابات الحساسية، بعض العلاجات الدوائية، اضطرابات المناعة الذاتية

اختبار قياس العدلات بالدم

يمكن لأخصائي المختبر تقييم عينة الدم لمستويات خلايا الدم البيضاء، يمكن للأطباء تحديد التغيرات في مستويات العدلات من خلال اختبار دم يسمى تعداد الدم الكامل (CBC) ، والذي يحدد مجموعات معينة من خلايا الدم البيضاء.

قد يطلب الطبيب إجراء اختبار CBC عندما يعاني شخص ما من مجموعة من الأعراض المتعلقة بالعدوى والأمراض المزمنة والإصابة ، مثل الحمى والألم والإرهاق ستقوم ممرضة أو فني بسحب كمية صغيرة من الدم من الذراع وإرسالها للتقييم.

إذا أظهر الاختبار الأولي عددًا أعلى أو أقل من خلايا الدم البيضاء عن المعدل الطبيعي ، فمن المرجح أن يكرر الطبيب الاختبار لتأكيد النتائج إذا تم تأكيد النتائج الأولية ، فسيقوم الطبيب بإجراء فحص جسدي ، وطرح أسئلة حول نمط حياة الشخص ، ومراجعة تاريخه الطبي.

إذا لم يكن هناك سبب واضح للتغيرات في مستويات خلايا الدم البيضاء ، فسيطلب الطبيب اختبارًا أكثر تحديدًا سيبحث أخصائيو المختبرات عن خلايا دم بيضاء معينة ، مثل العدلات غير الناضجة التي تسمى أرومات النخاع أثناء الإصابة أو المرض المزمن ، تظهر هذه الخلايا من نخاع العظام وتنضج في الدم بدلاً من نخاع العظم، إذا ظهرت خلايا الأرومات النخاعية أو خلايا الدم البيضاء الأخرى بمستويات كبيرة في الدم ، فسيطلب الطبيب عينة من نخاع العظم.