كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 مارس 2021 04:38 مساءً - جدول المحتوى

1.هل يمكن للمرأة الحامل أكل الفجل؟

2.القيمة الغذائية للفجل

3.فوائد بذور الفجل للحامل

4.إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء تناول الفجل

5.مخاطر وعواقب تناول الفجل عند الحامل

6.كيفية دمج الفجل في نظامك الغذائي أثناء الحمل

الفجل جزء شائع ولذيذ من المطبخ الهندي. يمكن أن يظهر بعدة ألوان، رغم أن اللون الأبيض هو الأكثر شيوعاً. حتى أنها تأتي بأشكال مختلفة، قصيرة ومستديرة، وكذلك طويلة ومدببة. يمكن تناول الفجل نيئاً أو مطبوخاً أو مقلياً أو مخبوزاً. ومع ذلك، أثناء الحمل، من المفيد أن تراقبي عن كثب الأطعمة التي تتناولينها، التقت الخليج 365 نت بالدكتورة هند مأمون خبيرة الطب البديل؛ لتعرفنا فوائد بذور الفجل للحامل.

1.هل يمكن للمرأة الحامل أكل الفجل؟

الحامل

العديد من المواد الغذائية محفوفة بالمخاطر أو غير آمنة للاستهلاك أثناء الحمل. رغم أنك ربما لم تشكِّ في تناول الفجل من قبل، فقد حان الوقت للقيام بذلك. ومع ذلك، فإن المخاطر المرتبطة بتناول الفجل الأبيض أثناء الحمل غير مباشرة. إذن، الجواب القصير هو نعم؛ يمكنك تناولها، ولكن فقط بعد اتباع بعض الاحتياطات المدرجة في هذه المقالة.

2.القيمة الغذائية للفجل

الفجل

كوب واحد من الفجل يوفر لك مجموعة من الفيتامينات والمعادن الهامة، من البوتاسيوم، وحمض الفوليك، الكالسيوم، الحديد، فيتامين C، فيتامين A، B - الفيتامينات والزنك والمنغنيز. حمض الفوليك مهم بشكل خاص للنمو الصحي لطفلك، في حين أن فيتامين ج والحديد مهمان في تطور الدورة الدموية والأعضاء المختلفة. علاوة على ذلك، فإن الكالسيوم ضروري لنمو الأسنان والجهاز الهيكلي والعضلات.

3.فوائد بذور الفجل للحامل

الفجل

سلطة الفجل، هناك العديد من الفوائد الصحية لجعل الفجل جزءاً من نظامك الغذائي المعتاد. ومنها:

1. مراقبة الوزن

يشعرك الفجل بالشبع بسهولة، ويتحكم في جوعك مع تقليل تناول السعرات الحرارية. بالإضافة إلى أنها تحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات والسكر، بينما تحتوي على كميات عالية من الألياف الغذائية، والتي يمكن أن تخفف من الإمساك.

2. الوقاية من السرطان

من المعروف أن العديد من مضادات السرطان القوية مثل إيزوثيوسيانات وسلفورافان موجودة في الفجل.

3. يحسن صحة القلب والأوعية الدموية

من المعروف أن وفرة البوتاسيوم في الفجل تقلل من ضغط الدم عن طريق تحسين الدورة الدموية. يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة التي تسمى الأنثوسيانين أيضاً في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

4. يحسن مشاكل المسالك البولية

تعمل الخصائص المدرة للبول للفجل على تحسين تدفق البول. تساعد الخصائص المضادة للالتهابات في علاج تورم المسالك البولية والالتهابات وما إلى ذلك.

5. مرض السكري

يحتوي الفجل على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم، مما يعني أنه لا يؤثر على مستويات الجلوكوز في الدم. هذا مهم جداً لمرضى السكري الذين يحتاجون إلى الاهتمام بنظامهم الغذائي باستمرار.

6. حالات الجلد

فيتامين ج وفيتامين ب والزنك ممتازة لشفاء البشرة وإنتاجها. تعمل هذه العناصر الغذائية على تحسين كفاءة بعض الإنزيمات المستخدمة في تخليق وتطوير الكولاجين، وهي بنية البروتين التي تربط خلايا الجلد معاً.

7. الحصانة

يعزز الفجل إنتاج الخلايا المناعية في جسمك، وكذلك لدى طفلك، وذلك بسبب وجود فيتامين سي في الواقع، فإن كوباً من الفجل المطبوخ سيوفر لك ثلاثين في المائة من احتياجاتك اليومية من الفيتامين.

4.إجراءات السلامة التي يجب اتباعها أثناء تناول الفجل

الفجل

كما ذكرنا، بينما يعتبر الفجل إضافة رائعة لنظام غذائي متوازن، إلا أن هناك العديد من الإجراءات الاحترازية التي يجب اتباعها قبل تناوله:

يعد غسل الفجل وبراعم الفجل جيداً لإزالة الأوساخ هو الخطوة الأولى لتجنب العدوى. هذا لأن الفجل من الخضراوات الجذرية وغالباً ما يباع في الوحل والأوساخ. إذا لزم الأمر، قشري الفجل لتجنب أكل الجلد تماماً.

تجنبي الفجل الخام لنفس السبب، لأن طهيه أولاً يقتل أي مسببات أمراض ضارة.

يرجى غسل لوح التقطيع بالماء والمنظف بشكل صحيح بعد تقطيع الفجل قبل استخدامه مع الخضار الأخرى.

اغسلي يديك دائماً قبل تحضير الطعام لنفسك، وخاصة الفجل والخضراوات الأخرى الموجودة تحت الأرض مثل الجزر واللفت والبطاطس والشمندر.

5.مخاطر وعواقب تناول الفجل عند الحامل

طالما أنك تتبعين الاحتياطات المذكورة أعلاه، فلا يوجد سبب لاستبعاد مثل هذه الأطعمة المغذية من نظامك الغذائي. ومع ذلك، إذا لم يتم تنظيفها أو طهيها جيداً، فقد تتعرضين لفرصة الإصابة بعدوى خطيرة مثل السالمونيلا وداء المقوسات وداء الشيغيلات. تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة والجفاف وآلام الجسم وأعراض أخرى قد تؤثر على حملك. إذا كانت العدوى شديدة بشكل خاص، فقد تؤدي إلى الولادة المبكرة أو الإجهاض أو ولادة جنين ميت.

6.كيفية دمج الفجل في نظامك الغذائي أثناء الحمل

الفجل

فيما يلي بعض الطرق لإضافة الفجل إلى نظامك الغذائي:

استخدمه في الحساء ويطبخ مع الخضار الأخرى كوجبة خفيفة لذيذة.

اطهيه مع المعكرونة أو أرز السمن للحصول على مزيد من المغذيات.

يتم استخدام الفجل عادة في الأطباق الهندية المختلفة بما في ذلك بارتا، والصلصة، وسامبر.

يعتبر الحمل وقتاً عصيباً في حياة المرأة، لذا من المهم أن تنتبهي لنظامك الغذائي من أجل رفاهية طفلك وعافيتك أيضاً. طالما يتم أخذ تدابير السلامة في الاعتبار وتنفيذها، فلا يوجد سبب يمنعك من الحصول على حمل ناجح.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.