فوائد الرضاعة الطبيعية للطفل والأم

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 مارس 2021 04:38 مساءً -

الرضاعة الطبيعية هي الطريقة المثلى لتغذية الطفل خاصة خلال الستة شهور الأولى من عمره ، حليب الأم هو الطعام المثالي للرضيع، فله خصائصه التي تميزه وبحسب احتياجاته التي يتطلبها نموه ؛ حيث أثبتت الأبحاث أن لبن الثدي مليء بالفيتامينات والمواد الغذائية والمعادن التي تساعد الطفل على اكتمال نموه وبناء أجزاء جسمه..وللرضاعة الطبيعية أهميتها أيضا للأم نفسيا وجسديا وصحيا..الدكتور إبراهيم شكري استشاري طب الأطفال يتحدث لسيدتي نت عن مدى هذه الأهمية

الحليب البشري بسبب تركيبه الغذائي سهل الهضم ولا يسبب الغازات والإمساك، لاحتوائه على مقادير متناسبة لحاجة الرضيع

للبن الصدر تأثيره أيضا على الأطفال الخدج؛ حيث يتمتعون بنسبة ذكاء أعلى من الخدج الذين يرضعون حليباً صناعياً

تحتوي قنوات الثدي وغدده خلال الأيام الأولى على قدر قليل من اللبن لا يحتاج لأكثر من ثلاث أو أربع دقائق من الطفل لامتصاصها

في الأيام الأربعة الأولى بعد الوضع يفضل ألا يتجاوز زمن الرضاعة في كل مرة 5 دقائق من كل ثدي على حدة

على الأم تحضير حلمة الثدي والمساعدة على إبرازها حيث أنها تكون- أحيانا- غائرة في كتلة الثدي

تبدأ الرضاعة الأولى في حياة الطفل متى استطاعت الأم ذلك ولو بعد مرور ساعة واحدة على عملية الولادة..

الطفل يقرر بنفسه بداية الرضاعة وذلك بعد تجربته لأول مرة الحليب، وقد يبدأ مباشرة بالرضاعة بعد ذلك أو قد يرفض شرب الحليب

حليب الأم يتكون أثناء فترة الحمل، و بعد نحو 24 ساعة من الولادة يبدأ الهرمون بإرسال إيعاز للغدد الثديية للأم لإفراز الحليب

تكوين لبن الأم هو الأمثل لتغذية الطفل خلال العام الأول، فهو يساعد على نمو خلايا جسمه وتطور أعضائه المختلفة، ويلاءم المعدة والأمعاء فيسهل هضمه ويتقبله الطفل

لبن السرسوب الذي يبدأ في الظهور بعد الولادة مباشرة، وقبل تكون اللبن الكامل يتميز بغناه بالأجسام المضادة لحماية الرضيع الجديد

يتميز لبن الأم بقدرته الفائقة على التغير والتكيف تبعًا لاحتياجات الطفل في كل مرحلة

تقلل من فرصة حدوث متلازمة موت الرضع المفاجئ بنسبة 50%،كما يقلل من مخاطر إصابة الطفل بالسرطان

تحمي الطفل على المدى البعيد من أمراض مزمنة كمرض السكر(النوع الأول) واضطرابات الجهاز الهضمي المزمنة وداء كراون

تساعد الرضاعة الطبيعية في بناء الجهاز المناعي للطفل، ما يقلل من فرص الإصابة بأمراض الجهاز الهضمي وحالات الالتهاب الرئوي ونزلات البرد.

يتمتع لبن الصدر بدرجة الحرارة الصحيحة، وهو طازج ونظيف تماماً ولا يحتاج إلى تعقيم ، وعملية المص تساعد على نمو عضلات الفك وعظام وجه الرضيع

تسوس الأسنان أقل عند الأطفال المرضعين طبيعياً وذلك لقلة السكر في حليب الأم، كما ان لبن الثدي لا يحتاج إلى تحضير ،وبالتالي فهو غير قابل للتلوث

يحوي العديد من المعادن والفيتامينات والأنزيمات المساعدة على الهضم، ومكونات تعطي مناعة للطفل ضد مرض شلل الأطفال والنزلة المعوية

يعتبر حليب الصدر أقل احتمالاً للتسبب في الحساسيات؛ من قيء أو إسهال أو التهابات جلدية مثلما تسبب الألبان الخارجية

مادة تستطيع أن تقاوم البكتريا، والجراثيم الضارة للجهاز الهضمي للطفل ؛ وذلك بأثره الايجابي في تهيئة عصارات المعدة والأمعاء

تقوي الرضاعة الطبيعية المرأة جسديًا وعاطفيًا وتُدعم صحتها،كما تعزز الترابط بين الأم وطفلها، حيث إنّ إطلاق الهرمونات في جسم الأم أثناء الرضاعة يزيد من رابطة الأمومة

الرضاعة الطبيعية تمنحها شعورًا بالثقة، بالإضافة إلى أنّ حمل الطفل باتجاه ثدييها يمنحها تجربة نفسية أقوى من حمل الجنين داخل الرحم، والعلاقة بين الأم والطفل تزيد وتتأصل أثناء الرضاعة الطبيعية

تتحسن الصحة العاطفية للأم، وتقل مشاعر القلق، وتزيد مشاعر الاتصال ما بين الأم وطفلها، وهذا الشعور يقوي أسس الصحة الجسدية والنفسية للسنوات القادمة لكليهما

الرضاعة الطبيعية..تساعد على حرق نحو 500 سعر حراري في اليوم، وتعمل على سرعة التعافي بعد الولادة

تعمل على إفراز هرمون الأوكسيتوسين، الذي يساعد على سرعة عودة الرحم لحجمه الطبيعي في 6 أسابيع مقارنة بـ10 أسابيع في حالات عدم الإرضاع

يتم إفراز بعض الهرمونات الجيدة مثل: هرمون البرولاكتين الذي يزيد الإحساس بالسلام، و يساعد الأم على الاسترخاء والتركيز على رضيعها

كذلك يتم إفراز هرمون الاكسيتوسين الذي يزيد من الحب والترابط الأم ورضيعها، ولذلك تشعر العديد من الأمهات بالفرح والرضا من هذه المشاركة العاطفية