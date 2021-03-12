كيف أعرف أن طفلي مصاب بالتوحد؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 مارس 2021 04:38 مساءً - يظهر العديد من الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد (ASD) اختلافات في النمو والمهارات الاجتماعية واللغوية. وعادةً ما يراقب الآباء طريقة جلوس الطفل وزحفه ومشيه فلا يجدون شيئاً ملفتاً لكن الاختلافات الأقل وضوحاً في تطور نمو الطفل تكون في إيماءات الجسد والتظاهر باللعب واللغة الاجتماعية وغالباً ما تمر هذه الاختلافات من دون أن يلاحظها أحد. الدكتور وائل عبدالعال، اختصاصي طب الأطفال، من مستشفى إن إم سي رويال، يكشف عن أدق أعراض التوحد، والتي يمكن للأهل ملاحظتها على الطفل في البيت.

الدكتور وائل عبدالعال

وقد تكون الاختلافات الدقيقة المتعلقة بالتوحد موجودة قبل أن يبلغ الطفل عامه الأول وعادة ما تظهر قبل 24 شهراً، لكن ضعوا في اعتباركم أن معاناة الأطفال من اضطراب طيف التوحد، تختلف أعراضها من طفل إلى آخر مصاب بالتوحد.

سلوكيات اجتماعية عند الطفل المصاب بالتوحد

لا يحافظ على التواصل البصري

1 - لا يحافظ على التواصل البصري أو لا يقوم إلا بقليل منه.

2 - لا يستجيب لابتسامة الوالدين أو تعابير الوجه الأخرى.

3 - لا ينظر إلى الأشياء أو الأحداث التي ينظر إليها أحد الوالدين أو يشير إليها.

4 - لا يجلب الأشياء ذات الاهتمام الشخصي لعرضها على أحد الوالدين.

5 - يصعب عليه إدراك ما يفكر فيه الآخرون أو يشعرون به من خلال النظر إلى تعابير وجوههم.

6 - لا يظهر القلق (التعاطف) تجاه الآخرين.

7 - غير قادر على تكوين صداقات أو غير مهتم بتكوين صداقات.

إختلافات التواصل عند الطفل بالتوحد

لا يجيد استخدام الضمائر

1 - لا يقول كلمات مفردة رغم أنه بلغ 16 شهراً.

2 - يكرر بالضبط ما يقوله الآخرون دون فهم المعنى (غالباً ما يسمى ببغاء أو صدى).

3 - لا يستجيب لنداء الاسم ولكنه يستجيب لأصوات أخرى (مثل بوق السيارة أو مواء القطة).

4 - يشير إلى الذات بـ"أنت" والآخرين بـ "أنا"، وقد يخلط بين الضمائر.

5 - لا يستخدم الألعاب أو الأشياء الأخرى لتمثيل الأشخاص أو الحياة الواقعية في لعبة التخيل.

6 –يفقد قدرته على التواصل باللغة تماماً، ما بين عمر 15 و24 شهراً (غالباً ما يسمى الانحدار).

7 - يتميز بذاكرة جيدة ويحفظ عن ظهر قلب، خاصة للأرقام أو الحروف أو الأغاني أو أناشيد التلفزيون أو أي موضوع معين.

السلوكيات المتكررة لدى الطفل المصاب بالتوحد

مهووس بأنشطة غير معتادة

1 – يدور حول نفسه ويتأرجح، ويقوم بحركات معينة في أصابعه، مثل طيها، ويمشي على أصابع القدم لفترة طويلة، أو يحرك يديه بطريقة تسمى "السلوك النمطي".

2 - يحب الروتين والنظام والطقوس. لديه صعوبة في التغيير أو الانتقال من نشاط إلى آخر.

3 - مهووس ببعض الأنشطة غير المعتادة وممارستها بشكل متكرر خلال اليوم.

4 - يلعب بأجزاء من الألعاب بدلاً من اللعبة بأكملها (على سبيل المثال، تدوير عجلات شاحنة لعبة).

5 - لا يبدو أنه يشعر بالألم.

6 - قد يكون حساساً للغاية أو غير حساس على الإطلاق تجاه الروائح والأصوات والأضواء أو الأشياء التي يلمسها.

7 – يحدّق بناظريه بشكل غريب، وينظر إلى الأشياء من زوايا غير عادية.

كيف تميز الطفل المصاب بالتوحد عن الأطفال الآخرين؟

يمكن كشف التوحد داخل الأسرة

فيما يلي بعض الأمثلة التي قد تساعد أحد الوالدين على التمييز بين السلوك الطبيعي المناسب للعمر والعلامات المبكرة لاضطراب طيف التوحد.

في عمر 12 شهراً

الطفل ذو النمو العادي سوف يدير رأسه عندما يسمع اسمه.

الطفل المصاب بالتوحد، قد لا يلتفت للنظر، حتى بعد تكرار اسمه عدة مرات، ولكنه سيستجيب للأصوات الأخرى.

في عمر 18 شهراً

سيشير الطفل الذي يعاني من تأخر في الكلام عن طريق تعابير وجهه أو إيماءاته للتعويض عن افتقاره إلى الكلام.

قد لا يقوم الطفل المصاب باضطراب طيف التوحد بأي محاولة للتعويض عن تأخر الكلام، أو قد يقتصر في جمله على ترديد ما يُسمع على التلفزيون أو ما سمعه للتو.

في عمر 24 شهراً

يجلب الطفل ذو النمو النموذجي صورة يظهرها لوالدته ويشاركها فرحته.

قد يجلب لها طفل مصاب باضطراب طيف التوحد زجاجة من الفقاعات لتفتح، لكنه لا ينظر إلى وجه والدته عندما تفعل ذلك أو يشاركها متعة اللعب.

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