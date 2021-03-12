ما هي أسرع طريقة لرفع مستويات فيتامين “بي 12” في الجسم ؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 04:13 مساءً - يلعب فيتامين بي 12 دورًا أساسيًا في العديد من وظائف الجسم، مثل تكوين خلايا الدم الحمراء ودعم وظائف الأعصاب.

يوجد فيتامين بي 12 في الأطعمة مثل لحم البقر والأسماك والبيض، ولكن، على الرغم من أهمية الفيتامين، فإن ما بين 1.5٪ و15٪ من عامة سكان الولايات المتحدة -على سبيل المثال- يعانون من نقص في فيتامين بي 12.

ويمكن أن يسبب نقص فيتامين بي 12 أعراضًا مثل التعب والإمساك وقد يؤدي إلى تلف عصبي دائم إذا تُرك دون علاج، وإليك كيفية التعرف على نقص فيتامين بي 12 وخيارات العلاج، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Business Insider الأمريكي.

أعراض نقص فيتامين بي 12

يمكن أن تتطور أعراض نقص فيتامين بي 12 بمرور الوقت أو تظهر فجأة، ويمكن أن تختلف الأعراض أيضًا حسب شدة النقص، حسبما تقول كايلي بروكتور، أخصائية تغذية وأورام.

وتشمل علامات نقص فيتامين بي 12 الخفيف ما يلي:

طفح جلدي أصفر، والتهيج، والإعياء، والتهاب وتورم اللسان، وصعوبة في التوازن والإمساك، وفقدان الشهية وتنميل ووخز في اليدين والقدمين، فضلا عن الارتباك وضعف الذاكرة.

تقول إليزابيث بيل، أخصائية تغذية ومؤسسة “إليزابيث بيل” للتغذية، إنه:

“كلما ترك نقص فيتامين بي 12 دون علاج، زادت حدة الأعراض التي لا يمكن علاجها”.

إذ تشمل علامات النقص الحاد في فيتامين بي 12 ما يلي: الشلل، والمضاعفات العصبية، مثل (المشية غير المستقرة أو صعوبة المشي)، والاكتئاب، والخرف.

خيارات العلاج

تقول كايلي بروكتور، أخصائية تغذية وأورام إن علاج نقص فيتامين بي 12 يعتمد بشكل عام على شدة النقص وما يسببه، وتشمل خيارات العلاج ما يلي:

حقن فيتامين بي 12

تختلف الجرعات والفترات الزمنية بين الحقن، ولكن الإرشادات العامة هي ثلاث حقن في الأسبوع لمدة أسبوعين، على الرغم من أن بعض الأشخاص غير القادرين على امتصاص فيتامين بي 12 بشكل كافٍ قد يحتاجون إلى الحصول على حقن منتظمة كل شهر إلى ثلاثة أشهر.

ومن المهم ملاحظة أن حقن فيتامين بي 12 يمكن أن تؤدي إلى آثار جانبية مثل الدوخة والصداع.

مكملات بي 12

تقول بيل إن مكملات بي 12 على شكل أقراص فموية أو تحت اللسان تعد خيارا علاجيا بدون وصفة طبية للأشخاص الذين يفتقرون إلى بي 12 في وجباتهم الغذائية، مثل النباتيين.

الأطعمة الغنية بـ”بي 12″

الحليب: يحتوي الكوب الواحد على 1.2 ميكروجرام.

البيض: يحتوي على 0.6 ميكروجرام في الوجبة الواحدة.

سمك السلمون: يحتوي على 4.8 ميكروجرام لكل 3 أونصات.

الجبن: يحتوي على 0.9 ميكروجرام للأونصة.

وتعد أسرع طريقة لرفع مستويات فيتامين بي 12 هي تلقي الحقن. يقول بيل إن أولئك الذين يتناولون المكملات الغذائية أو يزيدون من استهلاكهم للأطعمة الغنية بـ بي 12″ يجب أن يلاحظوا تحسنًا في الأعراض في غضون ستة إلى 12 شهرًا.