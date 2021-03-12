أطعمة توقفى عن تناولها ترفع السكر والكوليسترول

بيروت - نادين محمد - المشكلة الرئيسية التي يواجهها مرضى السكر غالباً هي خيارات الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامهم الغذائي.

على الرغم من أن بعض الأطعمة تبدو صحية، إلا أنها تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة والسكريات المضافة والكربوهيدرات، وقد تؤدي إلى تفاقم مرض السكري عن طريق زيادة مستويات السكر والكوليسترول في الجسم وتسبب مضاعفات مثل السمنة وأمراض القلب.

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إن تجنب هذه الأطعمة غير الصحية أو اختيار بديل صحي لهذه الأطعمة هو أفضل طريقة للتحكم في مرض السكري والحفاظ على نمط حياة صحي. إليك قائمة بالأطعمة الصحية التي يجب على مرضى السكر تجنبها.

الأرز

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الأرز غني بالفيتامينات والمعادن والألياف. من المعروف أنه يعزز الطاقة، ويحسن جهاز المناعة، ويقلل من مشاكل الجلد ويقلل من الالتهابات في الجسم. ومع ذلك إذا كنت مصاباً بمرض السكر، فاختر الأرز البني لأنه أكثر صحة من الأرز الأبيض.

القهوة

من المعروف أن القهوة تعزز الأداء البدني وتحرق الدهون وتحسن التركيز بسبب وجود العناصر الغذائية الحيوية مثل الريبوفلافين والمنغنيز والبوتاسيوم. ومع ذلك، يجب تجنب القهوة الممزوجة مع السكر والقشدة المخفوقة. يعد تناول كوب من القهوة السوداء الساخنة بدون سكر خياراً أفضل.

الموز

الموز غني بالبوتاسيوم وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم وفيتامين ج والألياف. فهو صحي للقلب وغني بمضادات الأكسدة. ومع ذلك، يحتوي الموز الناضج على حوالي 16 في المائة من محتوى مما قد يؤثر على مستويات الأنسولين لمرضى السكري.

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عصائر الفاكهة

تحتوي عصائر الفاكهة القائمة على السوق على نسبة أقل من الألياف والعناصر الغذائية، كما أنها تحتوي على سكريات ومكونات مضافة تزيد من محتواها من الكربوهيدرات. لذلك من الأفضل تناول الفاكهة كاملة بدلاً من شرب كأس من العصير.

الحبوب

تحتوي الحبوب، وخاصة حبوب الإفطار المحلاة، على كمية عالية من السكر الصناعي الذي لا يصلح لمرضى السكر. تتم معالجة هذه الحبوب بشكل كبير وتحتوي على المزيد من الكربوهيدرات. كما أنها تحتوي على نسبة منخفضة من البروتين، وهو أمر ضروري للحفاظ على استقرار مستويات السكر في الدم.

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الدواجن

تعتبر الدواجن مثل الدجاج والبيض من الأطعمة الصحية لأنها غنية بالبروتينات والفيتامينات. ومع ذلك، عندما يتم قلي الدجاج والبيض، قد يزيد محتواهما من الدهون مما قد يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز في الجسم. لذلك، تفضل اللحوم الخالية من الدهن على قطع اللحم السميكة واختر شواء أو تحميص عناصر اللحوم.

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دقيق الشوفان

الشوفان غني بالألياف وهو الأفضل لإدارة مرض السكري. ومع ذلك، فإن دقيق الشوفان المنكه غالباً ما يكون أقل في الألياف والمواد الغذائية ومليء بالسكر والمكونات غير المرغوب فيها. قبل شراء دقيق الشوفان، من الأفضل التحقق من الملصقات الموجودة على عبوة دقيق الشوفان لمعرفة قيمة الألياف والمكونات.

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العسل

العسل مُحلٍّ طبيعي وأفضل بديل للسكر في حمية السكري. إلا أنه قد يؤدي إلى تفاقم مرض السكري في البعض بسبب ارتفاع نسبة السكروز.

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