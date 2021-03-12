22 وفاة و2309 إصابات جديدة بكورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت فلسطين 22 حالة وفاة، و2309 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، الجمعة، إنه تم تسجيل 16 حالة وفاة بالضفة الغربية و5 حالات وفاة بالقدس الشرقية، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة.

وأضافت أنه تم تسجيل 1827 إصابة في الضفة الغربية، و156 في قطاع غزة، و326 بالقدس الشرقية.

وأشارت إلى تسجيل 1431 حالة شفاء من الفيروس بالضفة الغربية و120 في قطاع غزة و 420 بالقدس الشرقية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.6%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، مشيرة إلى وجود 168 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 44 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 232 ألفا و665 إصابة، تعافى منهم 207 آلاف و679 فيما تم تسجيل 2467 حالة وفاة.