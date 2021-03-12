بعد مهاجمة غواصة نووية.. كيف تكتشف بق الفراش وتحاربه؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - غزت جيوش من بق الفراش غواصة نووية أمريكية واستوطنتها لعدة أشهر، بعدما تغلبت على أحدث أدوات تسميم الحشرات وهددت صحة الطاقم.

الغواصة الأمريكية "يو إس إس كونيتيكت- USS Connecticut" التقطت حشرات البق أثناء مناورات "ICEX-2020" العسكرية التي شاركت فيها بالمحيط المتجمد الشمالي.



وبعد أشهر من استوطان الغواصة النووية، بدأت جيوش البق مهاجمة أفراد الطاقم وجلد أجسادهم أثناء النوم، ما دفعهم للهرب من الأسرة للكراسي.





من المعروف أن حشرات البق وغيرها من الطفيليات تتسرب خلسة إلى الملابس وحقائب السفر وتسكن الشقوق والأثاث وغيرها من الأماكن داخل المنزل.

ومنذ نهاية التسعينيات زادت حالات انتشار البق في جميع أنحاء العالم، خاصة بق الفراش، النوع الأكثر مقاومة للمبيدات الحشرية.



بق الفراش عبارة عن مخلوقات دقيقة ميكروسكوبية، يمكن أن تنمو في الفراش مع توفر عناصر منها "الحرارة والرطوبة والغذاء".

كيف تكتشف بق الفراش؟





رغم حديث أفراد الغواصة النووية الأمريكية عن وجود البق، فإن القيادة العليا لم تصدقهم حتى تفشى في المكان، ما صعب من عملية التطهير التي تأخرت حتى فبراير.

والحقيقة أن بق الفراش من الحشرات التي يصعب اكتشاف وجودها في المكان لفترة، كونها تختبئ نهارا وتخرج ليلا لتتغذى على دم الإنسان.

لكن هناك مجموعة من الأدلة التي تؤكد وجود حشرات البق في المكان، خاصة نوع الفراش، منها:

- بقع داكنة سوداء

غالبا تكون موجودة على المرتبة أو المنطقة المحيطة بالفراش، والناتجة عن فضلات بق الفراش الجافة.

- الرائحة

تطلق الحشرات روائح تسمى "فيرومونات إنذارية"، ووُصفت الرائحة بعدة طرق مختلفة، وقورنت برائحة الكزبرة أو ما يشبه رائحة العفن.

- بيض أبيض صغير

يمكن اكتشاف وجود بق الفراش في المنزل عبر رصد حشرات صغيرة أو بيض أبيض صغير في الشقوق ومفاصل الفراش والأثاث.

- لدغ على الجلد

من علامات وجود بق الفراش إحمرار الجلد نتيجة لدغاته، ورغم أن هذا النوع ليس خطيرا ولا ينقل الأمراض، فإن وجوده في المكان يثير الاشمئزاز، فضلا عن كون لدغاته مزعجة.





- بقع الدم

من العلامات التي تنذر بتفشي بق الفراش في منزلك وجود بقع دم على الغطاء الخاص بك.

- رؤية البق بنفسه

أوضح علامة على وجود بق الفراش هو رؤيتها بنفسك، ورغم أن طول الحشرة 5 مم فإنه يمكن رؤيتها، وحال اكتشاف واحدة فقط فبالتأكيد هناك جيش مختبئ.

ويكفي دخول أنثى بق واحدة للبيت لتجعله مليئا بها، فهي تستطيع أن تحمل ما يصل إلى ثلاثمائة من صغار البق معها.

- هياكل بق

حال رؤيتك لهياكل حشرة ذات نقش رخامي فبالتأكيد يوجد بق في فراشك، حيث يتخلص البق من جلده ليجدده في كل مرحلة من النمو.

- فحص أماكن اختباء البق

يختفي بق الفراش داخل السرير والفراش والأثاث بشكل عام، وخلف حواف السجاد والبطانة، وحواف الألواح الخشبية، وألواح الأرضية الخشبية، وداخل الأدراج وخزائن الملابس، وفي الشقوق المتصدعة المقابس الكهربائية.

مكافحة البق





جرب خبراء مكافحة البق العديد من التقنيات للقضاء على الحشرة التي أصبحت تتكيف مع المواد الكيميائية ومن ثم تقاومها، لكنها لا تستطيع العيش تحت درجات حرارة تتراواح بين 45 و55، ما ساعد المختصين على قتلها باستخدام الحرارة.

ومن بين النصائح التي يجب اتباعها للقضاء على البق:



- تهوية المنزل يوميا خاصة خلال ساعات النهار حتى في فصل الشتاء.

- الحرص على إزالة الغطاء عن الفراش بين الحين والآخر.

- الحفاظ على درجة رطوبة أقل من 60% في مكان النوم؛ لأن الهواء الرطب يمكن أن يساعد على نمو العث وتكاثره.

- إزالة الفوضى من المنزل مهمة، حتى لا تترك فرصة للبق للاختباء في أماكن كثيرة.





- من الضروري اختيار سرير بأرضية، تسمح بمرور الهواء إلى أسفل الفراش.

- تنظيف جميع أنحاء المنزل بالمكنسة الكهربائية بانتظام، لعدم ترك مجال لتفشيه خاصة حال التقاط بعض هذه الحشرات أثناء الخروج في نزهة على الأقدام.

- تنظيف الأحذية جيدا قبل الدخول إلى المنزل لمنع نقل الحشرة من الخارج لمكان معيشتك.

- يموت بق الفراش عندما تصل درجة حرارة أجسامها إلى 45 درجة مئوية، لذلك يمكن للغسيل الساخن بدرجة حرارة 60 مئوية والتنشيف بالمجفف أن يقضي عليها من الملابس والأغطية.

- للتخلص من بق الفراش يمكن استخدام غطاء واق، إذ يقضي على العديد من أماكن الاختباء، ويسهل مهمة كشف الحشرات إذا زحفت عبر السرير.

- من الضروري أيضا عدم إحضار الأثاث المستعمل إلى المنزل دون التحقق منه بعناية.

- من التقنيات الناجحة في وأد هذه الحشرة "الخيمة الحرارية"، إذ يمكن أن توضع داخلها الحقيبة أو الوسائد وأغطية الفراش بسهولة، ما يساعد في التخلص من البق.

- الأفضل عدم وضع عدد كبير من الألعاب المصنوعة من الريش والقماش في غرفة النوم لمنع اختباء الحشرة داخلها، وفي حال وجودها من المهم غسلها.