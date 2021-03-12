شكرا لقرائتكم مسنة نعاها السيسي.. تبرعت بأغلى ما تملكه لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نعى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مسنة مصرية كفيفة وافتها المنية، اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 98 عاما.

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وفي تدوينة له على صفحته على مواقع التواصل، نعى السيسي السيدة زينب مصطفى، وقال "إن هذه السيدة الفاضلة ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر".

وأضاف قائلا: "رحم الله السيدة زينب وغفر لها، فقد كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعِبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها".

السيدة زينب يرحمها الله

وكانت المسنة المصرية قد تبرعت قبل سنوات بأغلى ما كانت تملكه، وهو قرط ذهبي لصندوق "تحيا مصر"، واستقبلها الرئيس السيسي، وكرمها وأمر أن تؤدي فريضة الحج على نفقته الشخصية.