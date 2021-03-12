ألمانيا تواجه موجة ثالثة لكورونا.. وتوقعات بـ"أسابيع صعبة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن ألمانيا في بداية موجة ثالثة من جائحة كورونا، وحذر من أن عدد الإصابات مرتفع منذ فترة ويتعين خفضه.

وأضاف لوتار فيلر، الجمعة، خلال مؤتمر صحفي أن التطعيم يساهم في السيطرة على الفيروس، لكن يجب أن يحافظ الناس على التباعد الاجتماعي في الوقت الراهن.



وتابع: "لن يختفي الفيروس، لكن يمكن السيطرة عليه ما أن يصبح لدينا مستوى أساسي من المناعة بين السكان".

وأوضح أن التطعيم أدى بالفعل إلى انخفاض معدل الوفاة بالفيروس.

من جانبه، ذكر وزير الصحة الألماني، ينس سبان أن على ألمانيا أن تستعد لبضعة أسابيع صعبة مع بدء الموجة الثالثة.