بسبب مخاوف "تجلط الدم".. تايلاند تؤجل التطعيم بلقاح "أسترازينيكا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن مسؤول تايلاندي، الجمعة، أنّ بلاده قررت إرجاء بدء حملة التلقيح ضدّ فيروس كورونا باستخدام لقاح "أسترازينيكا"، بعد أن علّقت دول أوروبية برامجها التطعيمية المرتكزة على هذا اللّقاح بسبب مخاوف من تسبّبه بتجلّط الدم.

وقال بياساكول ساكولساتايادورن، مستشار اللجنة الوطنية للّقاحات المضادّة لـ"كوفيد-19" خلال مؤتمر صحفي إنّه "على الرّغم من أنّ نوعية أسترازينيكا جيّدة، إلا أن بعض الدول طلبت إرجاء استخدامه ونحن أيضاً سنرجئ استخدامه".

وكان مقرراً أن تنطلق حملة التطعيم بواسطة لقاح "أسترازينيكا/أكسفورد" في تايلاند نهار الجمعة بتلقّي رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان-أو-تشا الحقنة الأولى، وفقاً لوكالة "فرانس برس".

وشدّد مستشار اللجنة الوطنية للّقاحات على ضرورة "أن يكون إعطاء اللّقاحات للتايلانديين آمناً.. لا ينبغي علينا أن نتسرّع".

وأعلنت الهيئة الناظمة للأدوية في أوروبا، الخميس، أنّ مخاطر تجلّط الدم ليست على ما يبدو أعلى لدى الأشخاص الذين تلقّوا اللّقاح ضد فيروس كورونا، وذلك بعدما علّقت كلّ من الدنمارك والنرويج وأيسلندا استخدام لقاح أسترازينيكا.

وكانت النمسا أعلنت، الإثنين، تعليق استخدام مجموعة جرعات محدّدة من أسترازينيكا بعد وفاة ممرضة عمرها 49 عاماً من جراء "مشكلات تخثر دم حادة" بعد أيام على تلقيها اللّقاح.

كذلك علقت أربع دول أوروبية أخرى، هي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج، استخدام اللقاحات من تلك المجموعة التي أرسلت إلى 17 دولة أوروبية وتضمّ مليون جرعة.

لكن الدنمارك علّقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" بالكامل وليس مجموعة من جرعاته، وحذت أيسلندا والنروج حذوها في وقت لاحق الخميس، مشيرتين إلى مخاوف مشابهة.

وقبل شهر أطلقت تايلاند حملة التلقيح الوطنية ضدّ "كوفيد-19" باستخام لقاح سينوفاك الصيني، وقد كان مقدّمو الرعاية الصحيّة أول من تم تطعيمهم.