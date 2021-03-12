برنامج رجيم للتخلص من المشاكل الصحية في رمضان 

بيروت - نادين محمد - من الممكن ان يساعد تطبيق برنامج رجيم خاص على التخلص من المشاكل الصحية في رمضان. وقبل هذا يجب التعرف على ابرز هذه المشاكل وعلى اسبابها الفعلية. فهذا يدفع الى اخذ الخطوات اللازمة التي من شأنها ان تحد من حدوثها وان تؤدي الى حلها مع مرور الوقت. وهذه ابرز الاعراض الصحية التي يمكن مواجهتها في رمضان وبرنامج رجيم خاص للتخلص منها بسرعة وسهولة.

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يرى الخبراء ان المشاكل الصحية في رمضان تنقسم الى نوعين، المشاكل قصيرة الامد اي التي يمتد تأثيرها لمدة قصيرة وتلك طويلة الامد اي التي يمكن ان يستمر اثرها ما بعد شهر الصوم.

المشاكل قصيرة الامد

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في شهر الصوم من الممكن ان تتم المعاناة من بعض المشاكل الموقتة ومنها الصداع وخصوصاً في الايام الاولى والدوار والشعور بالتعب وعدم القدرة على القيام ببعض النشاطات البدنية. ومنها ايضاً انخفاض ضغط الدم وتسارع ضربات القلب. كذلك يمكن ان يترافق الصوم مع نوبات حصى المرارة المؤلمة وتلك التي تنتج عن تأثير بعض انواع الدواء.

مشاكل طويلة الامد

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من المهم خلال شهر الصوم اتباع نظام حياتي وغذائي صحي قدر الامكان. فعدم فعل هذا يمكن ان يسبب بعض المشاكل التي يمتد تأثيرها لوقت طويل.

- من الضروري اولاً استشارة الطبيب وخصوصاً في حال المعاناة من مشاكل في الكبد والكليتين وذلك منعاً لتفاقم بعض الحالات.

- من المهم الحرص على عدم المعاناة من الجفاف من خلال عدم شرب كمية كافية من الماء لأن هذا يمكن ان يلحق الاذى بصحة الكليتين تحديداً.

- يمكن ان يسبب عدم العناية بالصحة في رمضان المعاناة من الارهاق والتعب الشديدين لمدة طويلة بعد انتهاء هذا الشهر.

نصلئح مهمة

من المهم اذاً تجنب المشاكل الصحية التي يمكن مواجهتها في رمضان. ويمكن هذا من خلال تطبيق بعض النصائح المفيدة واكثرها اهمية اتباع نظام غذائي صحي.

الافطار

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تعتبر هذه الوجبة مهمة جداً لأنها تساعد على تخزين الطاقة التي يحتاج اليها الجسم في اليوم التالي. كما انها تمده بالمغذيات والسوائل الضرورية. ولهذا من المهم اتباع هذه النصائح.

- تناول الطعام ببطء مع الحرص على المضغ جيداً.

- البدء بتناول الشوربة او اللبن او غيرها من المأكولات السائلة.

- من المهم الحرص على تناول الاطعمة قليلة الدسم وتلك التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر.

- من المهم الحد من تناول الملح من اجل منع الشعور بالعطش في ساعات الصوم والحد من احتمال المعاناة من احتباسه في الجسم.

- الافضل عدم تناول كمية كبيرة من الحلويات الدسمة والاطعمة المقلية او الغنية بالدهون الضارة.

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- من المهم التركيز على تناول المأكولات التي تحتوي على الالياف فضلاً عن الفواكه والمكسرات النيئة التي لا تحتوي على الزيوت والملح.

- والافضل بدء هذه الوجبة بتناول حبتين الى 3 حبات من التمر لأن هذا يساعد على تليين الامعاء وعلى تسهيل عملية الهضم. كما انه يوفر الكثير من المغذيات ومنها البوتاسيوم والنحاس والمنغنيز.

- من المفيد المشي لمدة لا تقل عن 30 دقيقة يومياً لأن هذا يساعد على تسريع عملية الهضم ويمنع المعاناة من الامساك.

- يجب الحرص على تناول السلطة المشكلة التي تزود الجسم بمغذيات كثيرة وبالماء.





السحور



تعد هذه الوجبة اساسية ايضاً. ومن الافضل عدم نسيانها او اغفالها. ومن المهم في هذا السياق ايضاً الالتزام ببعض التعليمات.

- تناول السوائل والمأكولات التي تحتوي عليها من اجل منع جفاف الجسم خلال ساعات النهار.

- تناول كمية معتدلة من المأكولات الغنية بالنشويات. فهي تساعد على تأمين الطاقة للجسم.

- الحرص على اختيار المأكولات التي تحتوي على الالياف لأنها تساعد على الشعور بالشبع لأطول وقت ممكن خلال النهار.

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- من المهم تناول الاطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة واضافة الشوفان والمكسرات النيئة والفواكه. فهي تحتوي على الكثير من المغذيات الضرورية.

- الافضل عدم تناول الاطعمة التي تحتوي على الملح.

- يجب الحرص على اكل اللبن الزبادي الطبيعي الخالي من السكر ومن اي محليات صناعية. فهو يسهل عملية المرور المعوي ويزود الامعاء بالبكتيريا الجيدة. كما انه غني بالمكونات المفيدة مثل الفيتامينات B والبروتين والكالسيوم.